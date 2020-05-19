Мишель Маффесоли: "Ношение масок рискует либо быть в значительной степени отвергнутым, либо приведет к различным формам восстания",

"(...) В настоящее время ношение маски вписывается в целый ряд смыслов, - говорит социолог Мишель Маффесоли в интервью Le Figaro. - Ношение маски всеми людьми на улице - это как знак недоверия и неповиновения, адресованный власти, которая показала свою бесполезность, не сумев пополнить необходимые запасы средств защиты. Ношение так называемых альтернативных масок, то есть сделанных в ателье или отдельными лицами из различных материалов и распространяемых добровольно, является частью общинных ритуалов солидарности, которые спонтанно вводятся во время карантина: песни на балконах, взаимопомощь при доставке... Ношение масок, которые отличаются по своему происхождению, стилю или цвету, может свидетельствовать о "родовой" или общинной принадлежности. Наконец, если рассматривать глубже, то ношение маски является частью движения, направленного на растворение индивидуалистического принципа в пользу множественных отождествлений, именно это я описывал в течение сорока лет как переход от индивидуума к "личности".

"(...) Страх, и, в частности, коллективное выражение страха, является антропологической структурой любого человеческого общества. (...) Все религии создали способы для выражения этих страхов и их регулирования путем ритуализации. Современное общество хотело искоренить страх, отрицать зло и сделать смерть невидимой. Я не знаю, общество то ли "играет в испуг", то ли играет в самовыражение в той великой коллективной постановке, которую представляет собой борьба против Covid-19 со всеми ее страхами. Интересно то, что это страх, переживаемый вместе, коллективно. В отличие от страха перед раком, перед безработицей или бедностью, когда человек оказывается один перед лицом зла", - отмечает социолог.

"(...) Гигиенизм всегда вытекает из желания сформировать определенное поведение; вот почему правительство очень плохо переносит любую инициативу, которая исходит не от него и не соответствует принятым "стандартам": маски, дезинфицирующие средства и даже процедуры, все должно контролироваться центральным государством. Именно подобный "мягкий тоталитаризм", как и в мифе о Дионисе, будет все больше и больше сотрясаться мятежами и восстаниями", - считает собеседник издания.

"(...) В современную эпоху речь (и, следовательно, слух) была в значительной степени предпочтительнее чувств, таких как осязание, обоняние, вкус и зрение. С конца прошлого столетия произошло (...) возвращение всех чувств. Становится очевидно, что правила, принятые во время нынешнего санитарного кризиса, пытаются обуздать эту чувственность: физическая дистанция, ношение маски, постоянное мытье дезинфицирует само существование. Поэтому я думаю, что подобное ношение масок, навязанное всем после всеобщего карантина и набора предписаний, которые убивают всю общественную жизнь, рискует либо быть в значительной степени отвергнутым, либо приведет к различным формам восстания", - считает Мишель Маффесоли.

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