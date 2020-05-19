Когда исчезнет коронавирус?

"(...) Спустя пять месяцев после начала пандемии коронавируса пока ничто не позволяет предсказать, что с ней произойдет. Мы знаем, что прогнозы в этой области, к сожалению, иллюзорны. Пример: исследовательская группа из Имперского колледжа Лондона предсказала, что Covid-19 станет причиной более 70 тыс. смертей в Швеции, если в этой стране не будут приняты более строгие карантинные меры; стратегия страны осталась в силе, и в настоящее время в Швеции насчитывается менее 3700 жертв", - пишут Жан-Ив Но, журналист и доктор медицины, и Антуан Флао, директор Института глобального здоровья при медицинском факультете Женевского университета, в издании Slate.fr.

"Поэтому бессмысленно любой ценой пытаться предсказывать будущее, раз даже близкое будущее слишком неопределенно. Однако полезно подумать о возможных сценариях и стратегиях подготовки к новому штурму SARS-CoV-2 через несколько недель, несколько месяцев или даже в более отдаленном будущем", - отмечают авторы статьи.

"(...) Сценарий "быстрого и полного исчезновения" будет воспроизводить сценарий, наблюдавшийся в 2002-2003 годах при эпидемии SARS, тоже появившейся в материковом Китае из-за коронавируса SARS-CoV. Эпидемия прекратилась после девяти месяцев интенсивной борьбы на международном уровне", - говорится в статье.

"К сожалению, отличия от нынешнего SARS-CoV-2 очень велики, особенно в динамике эпидемии. SARS был очень серьезным заболеванием почти во всех случаях: он почти неизбежно приводил к госпитализации людей", - напоминают авторы.

"(...) Подавляющее большинство заражений SARS-CoV-2 являются бессимптомными или проходят без осложнений, что приводит к быстрому выздоровлению без последствий. Факторы, которые делают ликвидацию Covid-19 более сложной, обусловлены именно благоприятным течением многих его клинических форм, - поясняют эксперты. - Легкие случаи заражения новым коронавирусом не обязательно заставляют людей консультироваться или проходить тестирование. В случае нехватки тестов такие случаи не диагностируются, что облегчает распространение вируса среди населения и оставляет мало надежды на быстрое прекращение пандемии".

Выделяя сценарий "в шведском стиле", авторы напоминают, что "Швеция решила довериться своим жителям вместо того, чтобы вводить ограничения в их социальную и экономическую жизнь; она не поместила своих сограждан под домашний арест, как это сделали Франция, Италия или Испания. (...) Швеция предпочитает полагаться на форму эндемичности Sars-CoV-2, то есть на почти постоянную и непрерывную циркуляцию вируса в течение всего периода достижения коллективного иммунитета (70% инфицированного и защищенного населения) - что может занять месяцы или годы. Таким образом, она намерена проводить долгосрочную стратегию, в отличие от государств, целью которых является минимизация циркуляции вируса, и, следовательно, в первую очередь, минимизация числа заражений и смертей, что при отсутствии защитной вакцины еще более продлит длительность этого эпидемического явления".

Второй сценарий - это сценарий "стоп-вперед". Авторы отмечают, что к такому сценарию готовятся, например, французские власти. "Он состоит в том, чтобы снова прибегнуть к экономическому и социальному карантину в стране путем осуществления таких мер, как закрытие школ, запрет собраний более 5 человек, закрытие общественных мест или даже не самых необходимых магазинов и ограничение передвижений".

"(...) Эффективность таких мер в отношении эпидемии и относительная быстрота полученных результатов могут сделать их крайним средством перед лицом неотложности эпидемической ситуации, которая вновь станет тревожной после снятия карантина. Временный "повторный карантин" может вводиться во всей стране или в какой-то ее части", - комментируют эксперты.

Третий сценарий - сценарий "летнего перерыва". "Вполне разумно делать ставку на передышку, обусловленную специфической динамикой эпидемии в летние месяцы, рассчитывая на сезонный перерыв в распространении SARS-CoV-2. "Летний тормоз" хорошо известен при многих респираторных вирусах, начиная с вирусов сезонного гриппа: в наших широтах никогда не бывает эпидемии гриппа летом (то же самое в умеренных зонах южного полушария во время их южной зимы)", - отмечается в статье. - Но следует помнить, что самопроизвольная передаваемость SARS-CoV-2 выше, чем у вирусов гриппа, и что если бы летний тормоз имел тот же порядок величины, что и у гриппа, то он был бы только частичным, и неспособен был бы остановить эпидемию Covid-19".

Четвертый сценарий - "катастрофический". "Команды специалистов по моделированию разработали различные сценарии бедствия. Возможно, они помогли разбудить политиков, которые до этого были мало мобилизованы, но это, вероятно, их единственное достоинство", - подчеркивают ученые. - (...) Мы не можем исключить возможность новых волн, более высоких и, вероятно, более смертоносных, чем предыдущие, но теперь мы знаем, что у нас есть эффективное оружие для борьбы с эпидемией, в том числе в отсутствие лечения или вакцины: это карантин".

Пятый - "эндемичный" сценарий". "Не исключено, что новый вирус не исчезнет и будет постоянно жить, рискуя вызвать очередную эпидемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время открыто говорит о возможности существования вируса и Covid-19 в эндемическом режиме, - говорится в статье. - (...) В случае нового коронавируса уже можно представить несколько вариантов, начиная с сезонности типа вирусов гриппа, чья вирулентность, как известно, облегчается благодаря постоянным мутациям (...). Другая возможность состоит в том, что на основании наших знаний о других вирусах, таких как ВИЧ или вирусы гепатита В и С, можно сказать, что эпидемии по-разному возникают в человеческих сообществах, а затем продолжают распространяться внутри них".

"(...) Существует еще один эндемичный способ вирусной циркуляции среди населения: такой вирус, как корь, против которого действует только вакцинация очень большой части населения, позволяет обеспечить коллективную защиту или даже подвержен полной ликвидации, как произошло с оспой", - напоминают эксперты.

"Наконец, следует считаться с последней формой эндемической установки вирусного заболевания - в том случае, когда вирус имеет "резервуарное животное", источник, обеспечивающий повторное заражение посредством неоднократных контактов между резервуарным хозяином и человеком", - говорится в статье.

"(...) Мы являемся свидетелями первой, массовой глобализации эпидемического явления, будь то реальность распространения его возбудителя или бесчисленное количество информации о распространении вируса и об его экономических, политических или дипломатических последствиях. Не имея возможности предвидеть и контролировать SARS-CoV-2, останется лишь оценивать и измерять последствия беспрецедентной планетарной эмоциональной нагрузки от подобной пандемии", - резюмируют Жан-Ив Но и Антуан Флао.