Не каждый контакт с инфицированным коронавирусом заканчивается заражением: в каких ситуациях нужно проявлять особую бдительность

"Далеко не каждый контакт с человеком, инфицированным коронавирусом, заканчивается заражением. Исследовательница обобщила ситуации, в которых нужно быть особенно осторожным", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Зараженный коронавирусом человек без применения мер защиты в среднем заражает 2-3 человека. Эти цифры многие люди запомнили на начальном этапе пандемии. (...) Однако риск передать новый вирус или заразиться самому различается в разных ситуациях. Решающее значение имеет инфицирующая доза, то есть количество вирусов, с которым контактирует человек", - поясняет издание.

Ученые только начинают изучать, при каких обстоятельствах и в каких ситуациях следует соблюдать особую осторожность, и в этом им помогают исследования, в которых прослеживается контакт зараженного человека с другими людьми.

Вирусолог Муге Чевик из британского Университета Сент-Эндрюс обобщила в Twitter исследования, опубликованные до 4 мая.

"Так, в исследовании из Китая ученые изучили 2147 случаев тесного контакта 157 зараженных коронавирусом с другими людьми. В общей сложности заразились 6% людей, контактировавших с зараженными".

"Однако у тех, кто поддерживал дружбу с зараженными или жил совместно с ними, риск заражения был гораздо выше и в среднем составлял от 18% до 22%, - передает издание. - В среднем, заражался примерно один член семьи из пяти".

"Что касается мест, где чаще всего происходила передача вируса, то здесь лидируют домохозяйства (13%) и транспорт (11%). При совместном употреблении еды риск составлял около 7%".

"Однако различия наблюдаются и внутри семьи - в зависимости от того, насколько тесно общаются друг с другом ее члены. Так, в одном из исследований заражались в среднем 3 из 10 супругов (28%), если один из них был носителем вируса. То есть у супругов риск заразиться значительно выше, чем у членов одной семьи в целом", - говорится в статье.

"Если люди активно проводят время друг с другом или находятся в одном транспорте, это облегчает распространение вируса, поясняет Чевик. Кратковременное пребывание на рынке или встреча с человеком, например, когда зараженный проходит или пробегает мимо, вероятно, несут низкий риск заражения. Однако во время продолжительного пребывания в замкнутом пространстве, например, в общественном транспорте, ношение маски может сократить риск заражения", - отмечает издание.

"Большинство людей передавали новый коронавирус менее чем двум-трем людям, однако меньшинство зараженных передавало вирус значительно большему числу людей в ситуациях так называемого суперраспространения".

"Так, сотрудник бара в австрийском Ишгле во время многолюдной вечеринки заразил десятки отдыхающих, которые после этого привезли вирус на родину".

"В США ученые сообщили о зараженном, который предположительно заразил 15 человек во время 3-часовых похорон, 2-часового совместного обеда и торжества в семейном кругу. Также в Бостоне в приюте для бездомных 36% из 408 находившихся там людей заразились вирусом после 2-дневного пребывания с одним зараженным".

"Все эти ситуации объединяет одно: речь всегда идет о совместном нахождении многих людей в ограниченном пространстве. Это перекликается с новыми исследованиями, согласно которым мелкие взвешенные частицы в воздухе, так называемые аэрозоли, могут играть важную роль в передаче вируса. Они попадают в воздух не только при чихании и кашле, но и при дыхании или разговоре. (...) Соблюдение дистанции в таких случаях дает мало защиты, однако ношение масок, прикрывающих нос и рот, уменьшает количество частиц, попадающих в воздух".

"Об этом свидетельствует и вспышка заболевания в фитнес-центрах в Южной Корее. После мастер-класса с несколькими зараженными тренерами она затронула сразу 12 учреждений. Из 200 учеников заразились около 26%, но роль сыграло количество людей в помещении, а также его размер и интенсивность тренировок".

"Так, на занятиях, в которых принимало участие менее 5 человек, заражений не было. Ученые также сравнили одинаковые по продолжительности занятия, которые проводили два зараженных тренера в одном и том же помещении - один тренер давал урок по активному сольному танцу под латиноамериканскую музыку (предположительно наподобие зумбы), другой преподавал йогу и пилатес. В случае с танцевальными занятиями заразились 60% контактировавших людей, в случае йогой и пилатесом не было ни одного заражения", - отмечает издание.

"Исследования, в которых прослеживаются контакты людей, также показывают, что наибольший риск заражения приходится на день, когда проявляются первые симптомы Covid-19. (...) То есть тот, кто при появлении симптомов находится в группе людей, с большой вероятностью заразит одного или нескольких человек. Затем риск передачи вируса стремительно снижается. В исследовании из Тайваня говорится о ста зараженных, которые спустя как минимум 5 дней больше никого не заражали".

"Избегайте тесного, продолжительного контакта с людьми в помещениях и в общественном транспорте", - написала Чевик свой вывод в Twitter. К тому же для долгосрочной борьбы с новым вирусом необходимо разработать улучшенные концепции вентиляции помещений, в которых живут или работают люди", - передает Der Spiegel.