Собаки тоже могут заразиться Sars-CoV-2

"Ученые зафиксировали в Гонконге два случая заражения собак коронавирусом - впрочем, заболевания протекали бессимптомно. Вероятно, наши четвероногие друзья, включая кошек, становятся для вируса "тупиком", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Среди тысяч работ, посвященных Covid-19, в относительно малом числе исследований рассматриваются домашние животные и их роль в передаче инфекции. Одна из немногих публикаций на эту тему появилась в апреле в журнале Science. В ней китайские ветеринары пришли к выводу, что кошки и хорьки - последние часто используются в качестве экспериментальных животных при изучении ЛОР-заболеваний - могут заразиться Sars-CoV-2. То, что вирусом могут заразиться и собаки, маловероятно, говорилось в исследовании".

Однако в новом исследовании из Гонконга, опубликованном в научном журнале Nature, были зафиксированы два случая заражения собак.

"Исследователи из команды Малика Пейриса (Университет Гонконга), который, к слову, стал первым ученым, изолировавшим вирус SARS, изучили в общей сложности 15 собак, которые жили в семьях с зараженными Covid-19".

"Вирусом заразились 13% собак, однако, стоит признать, что выборка была очень маленькой, - передает издание. - Конкретно это были 17-летний кастрированный померанский шпиц и кобель овчарки возрастом 2,5 года. У обеих собак во время карантина болезнь протекала бессимптомно. Исследователи предполагают, что речь идет о случаях передачи Sars-CoV-2 от человека животному".

"По словам ученых, пока неясно, могут ли собаки передавать вирус другим животным или обратно человеку. Но ветеринар и вирусолог Норберт Новотны из Венского университета ветеринарной медицины исходит из того, что зараженные домашние животные становятся "тупиком" для вируса: они могут заражаться от человека, но не могут передавать коронавирус нового типа людям".

"Для второго исследования, которое также было опубликовано в журнале Nature, исследователи из команды Малика Пейриса изучили, могут ли вирусом заразиться золотистые хомячки и какие симптомы у них возникают. (...) Ученые хотели ответить на вопрос, подойдут ли хомяки в качестве подопытных животных при тестировании вакцин против Sars-CoV-2".

"Ответ оказался весьма положительным: у хомяков проявились симптомы, схожие с симптомами у людей при легком течении болезни", - передает Der Standard.