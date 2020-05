19 мая 2020 г. Питер Уебер | The Week Ученые учатся прогнозировать вероятность выживания при Covid-19 "Не у всех, кто заражается коронавирусом, развиваются симптомы, и не у всех пациентов с симптомами заболевание протекает с одинаковой степенью тяжести, - пишет The Week. - Показатели госпитализации стабилизировались в сильно пострадавших регионах, таких как северная Италия и Нью-Йорк, но если следующая волна окажется еще более масштабной и разрушительной - согласно одному из трех сценариев, прогнозируемых эпидемиологом Университета Миннесоты Майклом Остерхольмом и его коллегами, она "абсолютно разрушит систему здравоохранения", заявил Остерхольм изданию Stat News. "Два исследования, обнародованные на прошлой неделе, предлагают инструменты, которые могут помочь больницам эффективнее устанавливать очередность оказания помощи пациентам, - передает издание. - Так, китайские исследователи сообщили в журнале Nature Machine Intelligence, что анализ образцов крови, взятых у 485 пациентов с коронавирусом в Ухане, выявил биомаркеры, которые могут прогнозировать шансы пациента с коронавирусом на выживание в течение 10 дней с точностью более 90%. Разработанная исследователями компьютерная модель учитывает высокий уровень фермента лактатдегидрогеназа (ЛДГ), связанного с повреждением легких; лимфопению или низкий уровень борющихся с инфекцией белых кровяных телец; и увеличение сигнализирующих о воспалении высокочувствительных С-реактивных белков (hs-CRP)". "В переполненных больницах и при нехватке медицинских ресурсов эта простая модель может помочь быстро определить очередность оказания медицинской помощи пациентам, особенно во время пандемии, когда имеются ограниченные ресурсы здравоохранения", - сообщают исследователи. "Во втором исследовании, о котором сообщил на прошлой неделе Journal of the American Medical Association, говорится о 10 биомаркерах, которые, по словам ученых, могут предсказать уровни риска пациента с COVID-19. Ученые превратили прогностические факторы риска - высокий уровень ЛДГ и низкий уровень лимфоцитов, а также имеющиеся в анамнезе онкологические заболевания, возраст, наличие одышки и другие факторы - в "калькулятор" коронавирусного риска", - указывает The Week. Источник: The Week