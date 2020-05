19 мая 2020 г. Рис Блейкли | The Times Против облысения поможет лосьон из жировой ткани, говорят ученые "В наши времена, когда забота о внешнем виде и здоровье занимает приоритетное место, цель часто состоит в том, чтобы избавиться от лишних килограммов. Однако именно в наших лишних килограммах может заключаться секрет исцеления от другого бича человечества - облысения. В ходе экспериментального лечения ученые добились утолщения волос с помощью средства, созданного из стволовых клеток жировой ткани", - передает The Times. "(...) По словам исследователей из Южной Кореи, стволовые клетки, обнаруживаемые в жировой ткани, выделяют ряд гормонов роста, которые способны обратить вспять эффекты андрогенной алопеции - или облысения по мужскому типу. Несмотря на название, это состояние может возникать у обоих полов, и причины, как предполагается, включают генетически обусловленную сверхчувствительность волосяных фолликулов к циркулирующим гормонам", - говорится в статье. "У мужчин облысение обычно начинается в начале взрослой жизни - сначала появляются залысины, а затем все больше увеличивается лысина на макушке. У женщин облысение обычно становится заметным лет на 10-20 позже, чем у мужчин, и чаще оно проявляется как общее истончение, особенно на макушке головы", - поясняет газета. В корейском исследовании приняли участие 29 мужчин и 9 женщин с андрогенной алопецией, сообщается в публикации. Половина участников получила лосьон из стволовых клеток для местного применения. Вторая половина получила средство-плацебо. Пациенты наносили средство на кожу головы пальцами дважды в день. "Исследование показало, что количество волос на голове тех, кто использовал лосьон на основе стволовых клеток, увеличилось за 16 недель на 28%. Средний диаметр волоса вырос примерно на 14%. Стволовые клетки для лосьона были получены из жировой ткани здоровых доноров, которые дали свое согласие до проведения липосакции", - передает газета. (...) "Следующим шагом должно стать проведение аналогичных исследований на больших и разнообразных выборках,чтобы подтвердить положительное влияние на рост волос", - пояснил Сан Еуп Ли из больницы Yangsan Национального университета Пусана. The Times отмечает, что идеей избавления от облысения были одержимы еще древние. "Говорят, что древние египтяне с этой целью втирали в голову смесь из фиников, собачьих лап и копыт осла. Гиппократ предлагал смесь опия, хрена, голубиного помета, свеклы и специй. Римляне пробовали лечить облысение, смешивая пепел от сожжения ослиных гениталий и мочу. В фармакопеях XVIII века в качестве средства от облысения можно было купить ежиный помет. А в 1989 году британское медицинское издание British Medical Journal постановило "смириться" с потерей волосяного покрова". Источник: The Times