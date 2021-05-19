Иранское ноу-хау на службе палестинских группировок в секторе Газа

"(...) Дайте человеку рыбу - и вы его прокормите один день. Научите его ловить - и прокормите всю оставшуюся жизнь". Перефразируя Мао Цзэдуна, иранский генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, элитного военно-патриотического формирования Исламской Республики Иран, в начале января подвел итоги многолетних усилий своей страны, направленных на то, чтобы обучить самостоятельному применению оружия палестинские группировки сектора Газа, находящиеся в состоянии войны с Израилем", - пишут журналисты Le Monde Луи Имбер и Маджид Зерруки.

"(...) За восемь дней конфликта ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили около 3300 ракет из сектора Газа по территории Израиля. Это означает значительное увеличение скорости стрельбы по сравнению с последними крупными столкновениями между палестинскими группировками и еврейским государством в 2014 году", - говорится в статье.

"Спустя 7 лет после разрушительной воздушной и наземной операции, проведенной израильскими войсками против палестинской территории, не имеющей выхода к морю и находящейся в блокаде в течение 17 лет, ХАМАС не только преуспел в восстановлении своего арсенала, но и повысил свой военный потенциал", - отмечают журналисты.

"Так, палестинские группировки сумели выпустить до 470 ракет за 24 часа, что вдвое больше, чем они в состоянии были сделать в 2012 и 2014 годах. По оценкам израильских служб, в начале конфликта у них на складе был "запас из 13 тыс. ракет", включая сотни ракет среднего и дальнего действия (более 50 км) иранских моделей или производных от моделей, производимых Ираном", - пишет Le Monde.

"(...) В течение долгого времени ХАМАС и "Исламский джихад" полагались на импорт иранских ракет, доставляемых в сектор Газа по суше через контрабандные сети, действующие на границе с Египтом. Ужесточение блокады палестинской территории, введенной Израилем и Египтом, и разрыв связей между Суданом и Ираном вынудили Тегеран пересмотреть свою стратегию, сосредоточив внимание на обучении "местных" руководителей и инженеров и передаче своего ноу-хау", - комментируют авторы публикации.

"Эту модель, применявшуюся также в Йемене и Ираке, от которой выиграли вооруженные группировки, близкие к Ирану, придумал бывший руководитель и тайный советник спецопераций, проводимых за пределами Ирана, генерал Касем Сулеймани, убитый американцами в январе 2020 года в Багдаде, - говорится в публикации. - "Он лично руководил обучением палестинцев баллистике, - пояснял в феврале 2020 года в интервью иранскому телевидению лидер "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала. - Но он не довольствовался отправкой нам оружия, он предоставил нам технологии и возможности для изготовления этих ракет самостоятельно. Сегодня мы с гордостью сообщаем, что у сектора Газа есть тысячи ракет. Наша технология представляет собой иранскую технологию, благодаря нашим братьям, Стражам Революции".

"Иранцы годами готовили инженеров и техников ХАМАСа - и в меньшей степени - "Исламского джихада" - в Иране. Они также внедрили специалистов в сектор Газа, чтобы помочь этим группировкам создать промышленную базу для производства собственных ракет", - добавляет один израильский источник. Фактически снаряды средней и большой дальности, выпущенные из сектора Газа, по большей части являются родственниками ракеты "Фаджр", разработанной Ираном", - указывает издание.

"У такого процесса есть свои пределы, поскольку ракеты не оснащены системами наведения, которые невозможно изготовить на месте, но он соответствует политическим целям палестинских группировок в секторе Газа, которые в настоящее время являются объектом расследования Международного уголовного суда (МУС) по поводу военных преступлений. Дело не столько в точности попадания, сколько в том, чтобы любой ценой нанести удар по израильскому городу", - поясняют журналисты.

"Израильская армия и служба безопасности, удивленные наступлением ХАМАСа, который 10 мая впервые взял на себя военную инициативу и направил десятки ракет в сторону Иерусалима, стремились наносить удары по производственным мощностям исламистского движения и, прежде всего, ликвидировать "инженеров" и научных руководителей группировки", - говорится далее.

"Тель-Авив сообщил о ликвидации десятка руководителей высшего звена ХАМАСа, в их числе Джемаа Тахла, глава отдела исследований и разработок; Сами Радван, руководитель технического отдела военной разведки; Хазем Хатиб, отвечающий за производство оружия, и инженер Джамал Забда, руководитель "промышленных" проектов", - уточняют авторы статьи.

"Производственные мощности ХАМАС были значительно сокращены, большинство их пусковых установок дальнего действия были уничтожены. Им потребуется несколько лет, чтобы восстановить свой запас ракет", - хочет верить один израильский военный источник. По его оценкам, производственные мощности исламистского движения сильно пострадали в результате бомбардировочных ударов, направленных против почти стокилометровых туннелей, вырытых в секторе Газа. Тем не менее, арсенал исламистского движения не был нейтрализован. "У них еще остается определенное число ракет. Проблема ХАМАСа сейчас состоит в том, чтобы надолго сохранить свою боеспособность". Такой дискурс уже не раз можно было услышать во время предыдущих войн...", - резюмируют Луи Имбер и Маджид Зерруки.