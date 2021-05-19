Арктика усиливает напряженность в отношениях между Россией и США

"Министры иностранных дел России и США встречаются в среду и четверг в Рейкьявике на заседании Арктического совета, который объединяет восемь стран, граничащих с этой зоной растущей геополитической напряженности", - пишет корреспондент Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Глава МИД России Сергей Лавров недвусмысленно заявил о том, что Арктика "это наша территория, наша земля". Накануне переговоров, которые состоятся в среду и четверг в Рейкьявике, с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Арктического совета Москва хочет обозначить свою территорию на Крайнем Севере. В последние недели признаки напряженности в экономическом и военном отношении уже усилились. После мартовской блокады Суэцкого канала Россия высоко оценила преимущества своего "Северного морского пути" - амбициозного арктического проекта, открывающего новые перспективы торговли между Европой и Азией. Практически одновременно с этим российская армия активизировала учения в своих полярных водах, имитируя уничтожение самолета зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" и нейтрализуя атаку беспилотников, при этом продолжая развертывать новейшие системы ПВО С-400", - говорится в статье.

"(...) Встреча в Исландии обещает быть напряженной. Против российского министра иностранных дел и его желания твердо установить свой контроль над регионом разбивают лагерь остальные семь стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном (США, Канада, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия). Соединенные Штаты, в частности, неодобрительно смотрят на подобное увеличение военной мощи в нескольких сотнях километров от своей территории на Аляске и создание зоны, в которой растет геополитическая напряженность", - указывает автор публикации.

"(...) Российский президент, усиливший российское военное присутствие в Арктике, заново открыв советские базы, утверждает, что из восьми стран, присутствующих в самом маленьком океане на планете, у России больше всего шансов на успех. По поверхности территории и по природным ресурсам. Из этих регионов уже поступает более 80% российского природного газа, покрывающего треть европейского потребления. Для снабжения "Северного потока-2", российского газопровода в Европу, оказавшегося в центре геополитического клубка противоречий, "Газпром" планирует освоить новое полярное Бованенковское месторождение с объемом добычи 200 млрд кубометров в год, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе. Около 90% никеля, 90% кобальта, 60% меди, 95% платины, 100% баритовых и апатитовых концентратов также поступают из Арктики. В общей сложности на долю этой зоны приходится более пятой части экспорта России и 10% ее ВВП", - пишет Les Echos.

"Сергей Лавров в понедельник осудил наступательные поползновения НАТО и Норвегии в Арктике, объяснив, что это зона экономического влияния России, и подтвердил ее право защищать ее. (...) Министр прибыл в Рейкьявик, чтобы действовать в однозначно агрессивной манере, критикуя Соединенные Штаты за то, что в феврале они отправили стратегические бомбардировщики для учений в Норвегии и в прошлом году развернули корабли в Баренцевом море, в исключительной экономической зоне России. Столь резкий тон создает обрамление для еще одной встречи на высшем уровне: возможных первых переговоров в середине июня между Владимиром Путиным и Джо Байденом", - резюмирует журналист.