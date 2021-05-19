"Антинавальновские" чистки распространяются на сочувствующих

"(...) Еще до официального признания организации заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального "экстремистской" и отношения к ней как к террористической ячейке, все граждане России, которые прямо или косвенно ее поддержали, понесли суровые наказания. 39 работников московского метрополитена были вынуждены уволиться в конце прошлой недели после слива в сеть базы данных, содержащей адреса электронной почты полумиллиона человек, подписавших обращение об освобождении российского оппозиционера", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил в своем Telegram-канале, что в ближайшие дни готовятся увольнения "нескольких сотен сотрудников метрополитена". По словам депутата, намеченные жертвы "фигурируют в базе сторонников Навального". В сталинские времена в очерченную сферу чисток часто входили близкие родственники людей, обвиненных в "антисоветской деятельности", - указывает автор статьи.

"(...) Со своей стороны, официальный (и близкий к власти) профсоюз работников ГУП "Московский метрополитен" в понедельник счел "нецелесообразной излишнюю политизацию" вопроса о коллективных увольнениях", - говорится в статье.

"В апреле российская прокуратура подала иск о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (известного в России под аббревиатурой ФБК*) и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. (...) Материалы судебного процесса по обвинению в экстремизме засекречены следствием, поскольку содержат "конфиденциальную информацию о сотрудниках полиции". Все банковские счета этих организаций уже заморожены. Многие близкие сторонники Алексея Навального находятся либо в тюрьме, либо под домашним арестом, либо под строгим судебным контролем. Несколько сторонников покинули Россию", - пишет Le Temps.

"Госдума поторопилась радикально исключить движение Навального из сентябрьских парламентских выборов, приняв во вторник в первом чтении законопроект (293 депутата проголосовали за, 45 - против). В его нынешней форме законопроект запрещает участие любого кандидата в депутаты, который "причастен" (неопределенное понятие) к "экстремистской" организации, даже если подобная причастность имела место за три года до того, как организация была объявлена экстремисткой", - комментирует журналист.

"Наблюдатели рассматривают этот законопроект как меру, призванную помешать достижению главной политической цели Алексея Навального. Чаще всего Навальный и его союзники под разными предлогами исключались из избирательного процесса, поэтому три года назад они разработали стратегию, известную как "умное голосование", заключающуюся в избрании в каждом избирательном округе кандидата любой политической окраски, в наибольшей степени способного одержать победу над кандидатом от партии власти. Так с максимальной эффективностью направляется в нужную сторону протестное голосование в политической системе, все более враждебной всему, что могло бы близко или отдаленно напоминать контрсилу", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента