В Швеции набирают популярность обязательные занятия спортом на работе - а лентяям платят меньшую зарплату

"Три часа тренировок в неделю во время работы, больше выходных или "заработанная потом зарплата" для спортивных сотрудников: все больше шведских компаний пытаются привлечь своих сотрудников - более или менее добровольно - к здоровому образу жизни", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Каждую пятницу в 11 часов утра в Björn Borg наступает полная тишина. В шведской компании, котирующейся на бирже, никто не отвечает на звонки, дверь в ее главный офис в Стокгольме закрыта - и на табличке написано почему: "У нас час спорта", - повествует издание. - Большинство из 50 сотрудников находятся в тренажерном зале (или подключены из домашнего офиса) и потеют, занимаясь кроссфитом, боксом или йогой; аналогичные занятия проходят и в зарубежных филиалах. Персональный тренер обеспечивает разнообразие в тренировках".

"Увлеченный спортом генеральный директор компании Хенрик Бунге ввел обязательные занятия спортом после вступления в должность в 2015 году - он убежден, что физически активные сотрудники более эффективны во всех областях, что способствует повышению продуктивности компании. Тот факт, что физические упражнения оказывают положительное влияние на работу мозга, концентрацию внимания, память, стрессоустойчивость и творческие способности, является и основной идеей книги Brainfit шведского врача и психиатра Андерса Хансена".

"В Björn Borg, помимо оплачиваемых спортивных занятий, регулярно проводятся лекции на такие темы, как питание, сон, управление стрессом или профилактика травм (...). Два раза в год сотрудники проходят тест на выносливость, силу и ловкость. Цель состоит не в том, чтобы контролировать сотрудников. Индивидуальные результаты остаются в тайне; тесты используются большинством сотрудников для постановки новых целей на тренировках", - говорится в статье.

"Похожую политику проводит и производитель спортивной обуви Icebug, который даже выделил сотрудникам три часа в неделю на спорт и физические упражнения: работники занимаются в одиночку или в группах, в корпоративной студии йоги или в заповеднике, на территории которого расположена компания. Согласно последнему опросу, девять из десяти сотрудников Icebug ощущают рост энергии и продуктивности, а также улучшение баланса между работой и личной жизнью".

Кальмар Ваттен, руководитель муниципальной водопроводной станции на юге Швеции, отправляет своих сотрудников на тренировки с 2007 года и, таким образом, является одним из пионеров в области обязательных занятий спортом на работе. "Соискателей уже в объявлениях о приеме на работу предупреждают, что частью работы будут час силовой тренировки плюс одно занятие по выбору. В первые годы это вызывало не только энтузиазм; случалось, что те, кто не любит заниматься спортом, пропускали тренировки в знак протеста".

"Но эти времена прошли, и сегодня большинство сотрудников настроены позитивно и пользуются бесплатным годовым абонементом в фитнес-клуб. Тем, кто, судя по регулярным проверкам, проводит на занятиях спортом недостаточно часов, будь то из-за нехватки времени или мотивации, приходится объясняться - в худшем случае им грозит меньшая прибавка к зарплате".

"Здоровье сотрудников ощутимо улучшается: во время первой проверки здоровья в 2007 году 25 из 60 человек находились в зоне риска - пять лет спустя это был всего один человек. (...) У работников практически исчезли боли в спине и плечах, улучшился режим сна; кроме того, благодаря новому образу мышления сократилось число курильщиков".

"Другие полагаются на добровольность и вознаграждения: одна компания по недвижимости, например, представляет сотрудникам, занимающимся спортом в свободное время, до одной дополнительной недели отпуска, другая компания на севере Швеции выплачивает сотрудникам 50 шведских крон "зарплаты, заработанной потом" за каждое занятие, которое заставляет их попотеть - этот бонус предоставляется за 120 часов танцев, верховой езды или уборки снега в год".

"В Швеции, любящей спорт, такие кампании обычно позитивно воспринимаются людьми. (...)Тем не менее можно услышать и критиков, предостерегающих от обязательных тренировок и мании здорового образа жизни. По их мнению, совместные занятия спортом могут укрепить рабочую мотивацию и командный дух, но не каждому по душе потеть в спортзале рядом с неприятным ему коллегой, гоняться по лесу за фанатиками-марафонцами или принимать душ вместе с начальником. Компании, которые делают вопрос здоровья своих сотрудников делом рук начальника, потенциально отталкивают всех тех, кто не ведет такой образ жизни или хочет сохранить свою личную жизнь личной".

"Карл Седерстрем, преподаватель экономики предприятия в Стокгольмском университете, указывает на растущее вмешательство работодателей в личную жизнь сотрудников. В США, где три четверти всех сотрудников имеют доступ к оздоровительным программам компании, широко распространен и контроль за ними, например, с помощью браслетов активности. Соавтор книги "Синдром здорового образа жизни" предостерегает от того, чтобы ставить людей, ведущих здоровый образ жизни, выше остальных. По его словам, важно, чтобы компании и их руководители проводили грань между необходимыми профессиональными навыками сотрудника и тем, что ожидается от человека в плане физических упражнений, питания и сна - сфер жизни, которые относятся к личному времени человека. По мнению эксперта, сильное внимание к показателям спортивного образа жизни заставляет многих людей испытывать стресс", - передает издание.

"Если добровольность все больше будет уступать место принуждению, а на первый план выйдут проверки работоспособности и здоровья, а не радость от занятий спортом, судам по трудовым спорам вскоре придется решать вопрос о том, где должна пролегать граница между работой и личной жизнью", - пишет Neue Zürcher Zeitung.