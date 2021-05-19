Джо Байден пока отказывается от санкций против "Северного потока-2"

"Правительство США решительно выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море. Однако, по данным Der Spiegel, пока санкций не будет - чем весьма недовольны республиканцы в Конгрессе".

"По информации Der Spiegel, правительство президента США Джо Байдена пока не хочет вводить санкции против компании Nord Stream AG и ее директора Маттиаса Варнига".

"Компания, а также сам Варниг будут включены в новый доклад о санкциях, который правительство США в ближайшее время представит Конгрессу в Вашингтоне. Однако, по данным участников переговоров с германской и американской стороны, в отношении них действует "исключение" до предоставления следующего доклада через три месяца", - передает издание.

"Отказ от жестких санкций, о котором первым сообщил американский новостной портал Axios, является сигналом готовности Байдена пойти навстречу, ведь он категорически выступает против трубопровода и находится под огромным политическим давлением из-за этого проекта. Трубопровод, по которому российский газ должен будет поставляться в Германию через Балтийское море, подвергается резкой критике не только со стороны республиканцев, но и со стороны многих демократов в Конгрессе США. Они указывают, что трубопровод укрепляет режим президента России Владимира Путина, а также отрезает Украину от поставок энергоносителей из России".

"Это решение вызовет жесткую критику Байдена со стороны республиканского лагеря. Главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что если сообщения об отказе от санкций подтвердятся, это будет свидетельствовать о том, что президент-демократ никогда не хотел предотвратить строительство трубопровода. Он является "российским проектом злонамеренного влияния, который угрожает усугубить энергетическую зависимость Европы от Москвы", сказал Маккол. "Если режиму Путина будет позволено достроить этот трубопровод, это произойдет лишь потому, что администрация Байдена решила допустить это", - заявил политик".

"Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что поведение президента возмутительно. "Резкая риторика Байдена в отношении России ничего не стоит, если она не подкреплена действиями", - считает он".

"В последние месяцы "Северный поток - 2" стал серьезным испытанием для перезагрузки германо-американских отношений после Трампа. (...) В том, что теперь спор решен, в правительственных кругах Германии сомневаются. Хотя "исключение" дает возможность для осуществления дальнейших дипломатических усилий, с другой стороны, оно означает, что если давление республиканцев на Белый дом станет слишком сильным, Байден все же может взяться за меч жестких санкций, когда через 90 дней будет представлен следующий доклад о санкциях. Поэтому, как говорят в правительственных кругах ФРГ, показательным будет то, как администрация Байдена обоснует свое решение в ближайшие дни", - передает Der Spiegel.