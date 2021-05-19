Льдины, черные от нефти

"На севере России произошла утечка нефти из трубопровода. О подробностях произошедшего общественность, как это часто бывает, узнает медленно. По оценкам экологов, ежегодно происходит 10 тыс. случаев разлива нефти - и эксперты опасаются, что на самом деле их может быть гораздо больше", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Нефть окрасила в черный цвет последние льдины, все еще дрейфующие по реке Колва в направлении севера в мае. Местные жители опубликовали в интернете соответствующие видеозаписи. Это очередной разлив нефти на севере России, и общественность лишь по крупицам узнает о произошедшем".

"На этот раз ответственность несет нефтяная компания "Лукойл". Говорят, что утечка нефти произошла из трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение с хранилищем. (...) Экологи опасаются, что нефть может попасть в чувствительный океан", - передает журналистка Зильке Бигалке.

"Информация о том, насколько велико загрязнение, разнится. Сначала говорили о 20 тоннах разлитой нефти, затем о 100 тоннах - почти девять из которых якобы попали в реку".

"Я был удивлен тем, что нефть дошла до Усть-Цильмы", - говорит эксперт Greenpeace Владимир Чупров, добавляя, что это село находится примерно в 400 километрах от места разлива".

"Последствия аварии, вероятно, будут менее серьезными, чем последствия разлива нефти под Норильском в прошлом году. Тогда из резервуара электростанции вытекло более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реку. Greenpeace назвал это одной из крупнейших экологических катастроф в Арктике на сегодняшний день. (...) Объект был построен десятки лет назад и, очевидно, плохо обслуживался, а реакция ответственных лиц была слишком медленной", - напоминает издание.

"Даже если на этот раз ущерб меньше, он демонстрирует фундаментальную проблему: по оценке Geenpeace,основанной на официальных данных, каждый год лишь дефекты в российских трубопроводах приводят примерно к 10 тыс. случаев крупных и мелких разливов нефти. Предположительно, их гораздо больше, говорит Владимир Чупров. Ведь зачастую такие утечки и образующиеся в результате них скопления нефти часто остаются незамеченными, поскольку трубопроводы проходят под землей или в отдаленных районах. И: "Мотивация нефтяных компаний - скрыть эти разливы", - говорит Чупров.

"(...) Светлана Родионова, глава Росприроднадзора, написала в Instagram, что теперь будет подсчитываться ущерб, ситуация будет расследоваться и, "возможно, придется опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить". По мнению защитников окружающей среды, более верным решением было бы заменить пришедшие в упадок трубопроводы. А еще лучше: чаще отказываться от нефти", - пишет Süddeutsche Zeitung.