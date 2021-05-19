Европа сегодня - это одинокая женщина в порванном платье?

"Евросоюз относится к Восточной Европе, как к падчерице, но на международной арене сам оказывается на отшибе", - пишет на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel писательница Нора Боссонг.

"Одна из первых карт Европы - аллегорическая: она представлена в виде женщины в струящемся одеянии, с поднятыми символами власти, скипетром и державой. Ставшая позднее известной как Europa regina, "Королева Европы", женщина-континент начала свою карьеру с середины XVI века", - повествует писательница.

"Центр и периферия здесь выглядели иначе, чем сегодня, и, тем не менее, уже проявлялась ориентация на запад. Португалия, вытесненная на окраину на сегодняшних картах Европы, восседала в качестве короны на голове Испании, средоточия разума и красноречия. Сицилия, стремящаяся на юг в Средиземное море, была державой".

"Франция формировала декольте, а сердце располагалось - кто бы мог подумать! - в Брауншвейге, а в других версиях - в Богемии, и это смещение сердца наглядно показывает, что география связана и с тем, какому правителю, каким властным перспективам хотелось и хочется угодить. Восточная Европа простиралась на одеянии, под которым не различить точных очертаний, но можно предположить ноги и ступни. Они полезны для устойчивости, но им всегда придавали меньше значения, чем сердцу и разуму".

"Во время холодной войны "Королева Европы" напоминала распиленную на части деву, которая в девяностые годы - о чудо! - снова поднялась из своего ящика. Но, в отличие от цирка, следы ее разделения на части реальны на нашем континенте по сей день", - отмечает автор статьи.

"Безусловный оптимизм, которым раньше, по крайней мере, внешне, сопровождалось расширение ЕС на восток, уступил место основательному скептицизму, как будто тем, кого поздно затолкнули в демократический класс, не верят, что они наверстают все то, что другие проходили десятилетиями".

"Это не означает, что страна обязательно потерпит неудачу в демократии, потому что она расположена на периферии ЕС, в географическом, экономическом или культурном смысле. Для этого в нужное время должны появиться "нужные" демагоги, которые будут продвигать нелиберальные идеи, а также использовать страх маргинализации, и, конечно, достаточно возмущения должно быть среди населения", - поясняет Боссонг.

"Польше и Венгрии в меньшей степени грозит опасность остаться незамеченными в ЕС, чем, скажем, Румынии или Литве, и все же они среди стран ЕС больше остальных преуспели на пути ухода от принципов правового государства. В то же время и в центре у нас есть правый популизм, а во Франции огромный успех Марин Ле Пен уже заставляет ее тянуться за ключами от Елисейского дворца".

"Тем не менее то, что Европа относится к востоку ЕС, как мачеха, и вызванный этим страх маргинализации - это реальная проблема, а не выдумка националистов. Они играют на инструменте, созданном до них", - указывает издание.

"То, что общественность критикует тех, кто принимает законодательные и исполнительные решения, и задается вопросами о том, соответствуют ли структуры требованиям времени, является неотъемлемой частью демократии, к которой относится и то, что люди ошибаются, даже те, кто критикует и задает вопросы".

"Однако меня пугает пресыщение демократией, которое подкралось не только справа, - отмечает писательница. - По крайней мере, мне кажется, что людям жилось так хорошо, что они оказались готовы легкомысленно отказаться от имеющихся функций демократического контроля. Слишком много определенности, слишком много стабильности, люди пресытились".

"Особенно поражает наивная самоуверенность Западной Европы, которая долгое время считала себя невосприимчивой к антидемократическим тенденциям и поэтому недооценивала собственную уязвимость. За последний год мы узнали об иммунитете больше, чем хотелось бы, и поэтому знаем, что достаточно одной устойчивой мутации, и весь коллективный иммунитет рухнет".

(...)

"На глобальном уровне Европа грозит стать все более периферийной, даже если часто делается вид, что на это можно смотреть сквозь пальцы, а то, чего мы не видим, не существует".

"Кто сегодня Европа - королева среди королев или одинокая женщина в порванном платье? Ясно одно: если проект ЕС потерпит неудачу, у Европы будет прошлое, но не будет будущего. Правила XXI века будут устанавливать такие страны, как Китай, Россия, Индия и США".

"Этот прогноз не нов, но удивительно, что у многих в Европе он не вызывает беспокойства. Некоторые все равно ушли в национализм, упуская из виду тот факт, что он хорошо функционирует только благодаря наднациональному ЕС, а без него его относительное процветание будет постепенно иссякать. Остальные в любом случае с подозрением относятся к силе Европы по понятным историческим причинам. Единственная проблема с их позицией заключается лишь в том, что ни одна другая крупная держава в настоящее время не защищает и не может защитить права человека, верховенство закона и демократию так убедительно, как ЕС".

"Нелиберальные формы правления, олигархические структуры и не обремененный правилами государственный капитализм ждут своего часа, чтобы направить свое предложение авторитарного облегчения всем тем, кто чувствует себя перегруженным и разочарованным свободой и ответственностью. Каждый может сам решить, на какой политической карте ему приятнее жить", - заключает Боссонг.