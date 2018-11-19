Российские власти не дают выступать тинейджерским коллективам и рэперам

В России то и дело препятствуют проведению концертов молодых музыкальных групп и рэперов. Корреспондент Frankfurter Rundschau видит причину, в том числе, в том, что взрослые не понимают языка, на котором общаются их дети.

"На девушках белое, светло-голубое и розовое белье, их длинные волосы окрашены в соответствующие тона. На пижамной вечеринке на песню "Бутылочка" девушка целует девушку, и у нее тут же начинает что-то колотить "под маечкой". Видео группы "Френдзона" такое же по-детски ироничное, как и текст песни: "Любовь от пола не зависит! Судьба кричит тебе: "Малышка, экспериментируй!"

Сайт группы "ВКонтакте" набрал уже 300 тыс. фолловеров. Сами подростки называют себя "школьным поп-панк-коллективом".

"Однако, - замечает Шолль, - несмотря на всю иронию в тексте, группа тинейджеров из Санкт-Петербурга, существующая с мая этого года, явно с экспериментами переборщила. После девяти выступлений, прошедших без каких-либо проблем, их тур по России, похоже, не состоится. Сначала власти запретили гастроли в Красноярске, затем и в Кемерово.

По информации из прокуратуры Красноярска, "большинство музыкальных композиций группы содержат нецензурную брань, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, суицид, употребление алкоголя и других запрещенных веществ".

В марте этого года, сообщается далее, были отменены концерты группы "Пошлая Молли" в Белгороде - якобы по "этическим и идеологическим причинам". Осенью прокуратура Нижнего Новгорода из-за текстов отказала в проведении концертов певице Монеточке и рэперам Элджею, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang.

"Россия, по всей видимости, не верит в то, что дети способны шутить. Кроме того, у старшего поколения наблюдаются огромные проблемы с молодежным сленгом - английскими словами, переделанными на русский лад. Так, сильное отвращение у многих сибиряков вызвало слово "вписка" в концертной программе "Френдзоны". Может, - предполагает журналист, - они приняли "вписку" за половой орган транссексуала. На самом деле это слово на подростковом сленге означает тусовку".

"Френдзона" и другие тинейджерские коллективы - это не панк-группа Pussy Riot. "Они поют не о политике, а о проблемах, актуальных для них и их сверстников: любви, которая разбивается о собственные комплексы, конкуренции между одноклассницами, влюбленными в одного и того же "бойчика", конфликтах с родителями. И бьют при этом по табу, установленным старшим поколением: сексу, водке и смерти".

Как отметил в беседе с FR оппозиционный политик Сергей Давидис, региональные чиновники слышат в их песнях "слова, которые могут быть направлены против пропагандируемых Кремлем "истинных ценностей". И запрещают выступления групп". Это бессмысленно, констатирует Шолль: молодежь сегодня слушает в интернете все что хочет.

Мы просто дети, которые пишут песни - в этом проявление нашей креативности, а не призыв к каким-то акциям, говорит в своем видеообращении "Френдзона". "Неужели вы реально думаете, что у России нет более серьезных проблем, чем тинейджерская группа?" - задается риторическим вопросом коллектив.