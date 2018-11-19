Российские алкотуристы на кошмарном отдыхе в Турции

"Турция - самое популярное место отпуска для россиян. Однако на отдыхе отношения между двумя народами подчас весьма напряженные", - пишет московский корреспондент немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Максим, вам нужно идти спать. Вы улетаете утром, и вам придется рано вставать", - уговаривает турецкая сотрудница ресепшен, явно пытаясь сохранить самообладание, стоящего перед ней молодого россиянина. Максим - настоящий великан, как с картины "Богатыри" Виктора Васнецова. Но несметное количество дешевого алкоголя заставит пошатнуться и великана", - повествует журналист.

"В лобби отеля в Аланье на средиземноморском побережье Турции царит необузданное, местами агрессивное пьянство. У бара без конца разливают напитки. Некоторые гости горланят российские патриотические песни, другие возбужденно и оглушительно спорят между собой или с персоналом (...). Некоторые, наоборот, уже впали в забытье и сидят, развалившись на диванах и креслах. Кажется, кто-то собрал эту группу, чтобы подтвердить все существующие предрассудки о российских отдыхающих", - описывает Баллен обстановку одного из отелей, куда ему в составе российской туристической группы пришлось отправиться после того, как забронированный ранее отель Longbeach оказался переполненным.

"На практике из Longbeach переселяют исключительно россиян, в то время как гостям из других стран предоставляется проживание, - отмечает журналист. - Примечательная дискриминация предписанных государством "лучших друзей" и крупнейшей туристической группы".

Персонал, пишет Баллен, не справляется с увеличившимся потоком российских туристов, приезжающих на длительный срок, и, очевидно, раздражен. "Администратор турецкой сауны в отеле жалуется на отсутствие воспитания у россиян и развлекает нас историями о том, как некоторые гости якобы украли десятки полотенец и других предметов обихода", - передает журналист.

"Учитывая такие отношения, постепенно становится ясным, почему многие россияне топят свою печаль в алкоголе", - заключает Баллен.