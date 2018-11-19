"Настоящая европейская армия": симпатичный лозунг, полная головоломка, неясная концепция

Эммануэль Макрон продвигает идею об общеевропейской армии. Должно ли НАТО по-прежнему нести ответственность за оборону Европы, или в будущем европейцы смогут заниматься этим самостоятельно? - размышляют обозреватели. Немецкий генерал советует укрепить европейскую "колонну" внутри НАТО. "Стратегическая автономия Европы заманчива в политическом отношении, но нереалистична в военном", - комментирует британский эксперт.

О том, "почему Эммануэль Макрон продвигает идею об общеевропейской армии", размышляет французская Le Figaro.

Хотя французский президент в Берлине предпочел употребить выражение "европейская оборона", он достиг консенсуса с Ангелой Меркель о выстраивании эффективной совместной финансовой и стратегической культуры по обеспечению безопасности в Евросоюзе "в долгосрочной перспективе", пишет журналист Ален Барлюэ.

Выражение "общеевропейская армия" в воскресенье в Бундестаге не было произнесено Макроном, который предпочел более классическое выражение "европейская оборона". Он демонстративно не пожелал снова употребить слова, которые произвели эффект красной тряпки, вызвав язвительные твиты Трампа. Но эта идея присутствовала в воскресенье в Берлине, когда Макрон увещевал европейцев "создать инструменты своего суверенитета" и сокрушался по поводу того, что "слишком много держав стремятся вычеркнуть нас из игры" - прозрачный намек на Россию, США, Китай, говорится в статье.

"Общеевропейская армия - это, конечно, понятие на долгосрочную перспективу. График будет зависеть от нашей политической способности и нашей коллективной воли", - поясняют в окружении главы французского государства.

"Симпатичный лозунг, полная головоломка, неясная концепция", - резюмирует Арно Данжан в издании L'Opinion от 14 ноября. "Каково будет звено управления? Кто обладает легитимностью посылать солдат убивать и умирать? - задумывается депутат Европарламента от Европейской народной партии. - Встает вопрос о последней инстанции. Политическая власть, обладающая столь запредельными полномочиями, должна иметь легитимность, а таковой сегодня не существует вне национальных рамок".

"Необходимо, чтобы для этого был создан штаб, наделенный возможностями оперативного командования", - считает историк Жорж-Анри Суту.

"Немцы не желают видеть Францию во главе европейской обороны, тем более они не хотят европейской обороны, заключающейся во французской армии, перекрашенной в европейские цвета", - подчеркивает Суту.

Говоря об "общеевропейской армии", Макрон хотел "бросить камень в огород Трампа и отправить сигнал немцам", с которыми отдельные досье никак не продвигаются, считает Жан-Доминик Джулиани, председатель Фонда Робера Шумана, Париж.

Если фрау канцлер 13 ноября перед Европарламентом и упомянула о "задаче" создания европейской армии, "то лишь для того, чтобы сделать добрый жест в сторону Макрона и не показаться в систематически выжидательной позиции в отношении европейских проектов", полагает один сведущий наблюдатель в Берлине.

"Европейская армия" или НАТО - чего же теперь хочет правительство ФРГ?" - такой вопрос вынесен в заголовок статьи в немецкой Die Welt.

Макрон требует создания "настоящей европейской армии", обосновывая это тем, что объявленное Трампом расторжение договора о РСМД представляет собой опасность для Европы. С Макроном согласна Меркель. С другой стороны, министр обороны ФРГ заявила в одном из интервью: "для защиты альянса нам необходимо НАТО". "Чего же хочет теперь немецкое правительство? (...) Должно ли НАТО по-прежнему нести ответственность за оборону Европы, или в будущем европейцам должно быть под силу заниматься этим самостоятельно?" - пишет в своей статье отставной немецкий генерал и бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

"Хотя Соединенные Штаты уже ведут торговую войну против своих партнеров по НАТО и нарушают тем самым Североатлантический договор, они все еще являются близким, незаменимым союзником, и о военной конфронтации не может быть и речи, - уверен автор публикации. - Наоборот: американцы по-прежнему исполняют свои обязательства перед союзниками, например, размещая американские войска в восточноевропейских странах НАТО".

"В случае угрозы Европа не сможет отказаться ни от американской поддержки конвенциональным оружием, ни от сдерживающего эффекта стратегического ядерного потенциала США", - подчеркивает автор.

"Только если Германия и Франция будут сильны в политическом, экономическом и военном смысле, Европа сможет на продолжительной основе противостоять другим силам", - отмечает немецкий генерал.

Условием создания "настоящей" европейской армии является, по мнению Куята, единое европейское правительство с министром обороны и, в частности, совместное военное командование.

"Прагматичным начинанием было бы укрепление европейской "колонны" внутри НАТО. Европейцам следует в первую очередь стремиться к тому, чтобы получить больше политического и военного влияния в концептуальных и стратегических вопросах. В конце концов, НАТО готово предоставить свою военную мощь и умения, если Евросоюз захочет проводить операции под собственной стратегической и политической ответственностью", - отмечает автор.

Чтобы укрепить европейские позиции в НАТО, среди прочего, "Германии и Франции следует поочередно назначать в командной структуре НАТО ответственного за стратегическое командование операций, которым пока традиционно является американец". "Силы быстрого реагирования НАТО должны получить собственный оперативный штаб и, как планировалось изначально, должны вооружаться и обучаться по единым критериям НАТО", - считает Куят.

"Тем не менее, без готовности предоставлять на продолжительной основе необходимые средства для обеспечения безопасности, все размышления по поводу самоутверждения или даже "самостоятельных" военных возможностей для защиты Европы останутся бесполезной игрой воображения", - отмечает автор. К тому же, пишет Куят в заключение, Германии стоит значительно улучшить кадровое и техническое обеспечение армии, чтобы повысить ее боеготовность и мощь.

"Настоящая европейская армия"? Мечты, мечты..." - пишет эксперт Элизабет Бро из Королевского Объединенного института оборонных исследований, Великобритания, в статье для The Wall Street Journal.

Французский президент Макрон заявил: "Мы должны защищаться от Китая, России и даже от США", призывая к стратегической автономии Европы от Соединенных Штатов, в том числе к созданию "настоящей европейской армии". "Есть одна загвоздка: стратегическая автономия Европы, возможно, заманчива в политическом отношении, но нереалистична в военном", - комментирует эксперт. По ее мнению, есть и более удачные варианты наращивания роли ЕС в международной безопасности.

Чтобы Европа сделалась "органичной суверенной силой", как выразился Макрон, нужны как минимум три ключевых потенциала, сказал отставной сотрудник НАТО, немецкий генерал-лейтенант Хайнрих Браусс: "независимые европейские ядерные силы сдерживания, способность обеспечивать коллективную оборону Европы и способность совершать военные вмешательства в условиях кризисов в любой точке мира". Автор замечает: "Но у Европы нет способности гарантировать свою собственную оборону и самостоятельно действовать против основных соперников".

"Десятки лет "ядерный зонтик" для Европы предоставляют Соединенные Штаты", - напоминает автор. "У европейских армий просто недостаточно крупных вооружений, которые необходимы для убедительного сдерживания России и Китая", - сказано в статье.

Чтобы обзавестись своим военным потенциалом и увеличить количество живой силы взамен американских, европейским странам пришлось бы колоссально повысить расходы на вооруженные силы. Понадобились бы также интегрированные силы в подчинении некого центрального командования, а не национальных государств.

Бро соглашается с Макроном в том, что европейская оборона слишком раздроблена. По словам эксперта, реалистичные решения есть. Она приводит примеры с уже существующей интеграцией вооруженных сил некоторых европейских стран, замечая, что такое постепенное усовершенствование гораздо реалистичнее. Она также рекомендует европейцам упрочить партнерство с США.

Автор замечает: "Если европейские политики не готовы просить своих избирателей о финансировании войск и вооружений, которые сейчас предоставляются Соединенными Штатами, им не стоит грезить о действиях в одиночку".