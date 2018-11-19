Почему Эммануэль Макрон продвигает идею об общеевропейской армии

Хотя французский президент в Берлине предпочел употребить выражение "европейская оборона", он достиг консенсуса с Ангелой Меркель о выстраивании эффективной совместной финансовой и стратегической культуры по обеспечению безопасности в Евросоюзе "в долгосрочной перспективе", пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

Выражение "общеевропейская армия" в воскресенье в Бундестаге не было произнесено Эммануэлем Макроном. Глава государства предпочел более классическое выражение "европейская оборона". Он демонстративно не пожелал снова употребить слова, сказанные им 6 ноября в интервью на канале Europe 1, которые произвели эффект красной тряпки, вызвав множество откликов, в том числе язвительные твиты Дональда Трампа. Но эта идея присутствовала в воскресенье в Берлине, когда президент Французской Республики увещевал европейцев "создать инструменты своего суверенитета" и сокрушался по поводу того, что "слишком много держав стремятся вычеркнуть нас из игры" - прозрачный намек на страны, которые он упомянул на радио: Россия, США, Китай, говорится в статье.

"Общеевропейская армия - это, конечно, понятие на долгосрочную перспективу. График будет зависеть от нашей политической способности и нашей коллективной воли", - поясняют в окружении главы государства.

"Симпатичный лозунг, полная головоломка, неясная концепция", - резюмирует Арно Данжан в издании L'Opinion от 14 ноября. "Каково будет звено управления? Кто обладает легитимностью посылать солдат убивать и умирать? - задумывается депутат Европарламента от Европейской народной партии. - Встает вопрос о последней инстанции. Политическая власть, обладающая столь запредельными полномочиями, должна иметь легитимность, а таковой сегодня не существует вне национальных рамок".

"Необходимо, чтобы для этого был создан штаб, наделенный возможностями оперативного командования", - считает историк и специалист по франко-немецким отношениям Жорж-Анри Суту.

"Немцы не желают видеть Францию во главе европейской обороны, тем более они не хотят европейской обороны, заключающейся во французской армии, перекрашенной в европейские цвета", - подчеркивает Жорж-Анри Суту.

Говоря об "общеевропейской армии", Эммануэль Макрон хотел "бросить камень в огород Трампа и отправить сигнал немцам, с которыми отдельные емкостные досье, такие как боевой самолет будущего, никак не продвигаются", считает Жан-Доминик Джулиани, председатель Фонда Робера Шумана, Париж.

Если фрау канцлер 13 ноября перед Европарламентом и упомянула о "задаче" создания европейской армии, "то лишь для того, чтобы сделать добрый жест в сторону Макрона и не показаться в систематически выжидательной позиции в отношении европейских проектов, в то время как она притормаживает цифровой налог на интернет-гигантов", полагает один сведущий наблюдатель в Берлине. Такая поддержка накладывает обязательства только на нее, поскольку через несколько месяцев фрау канцлер вряд ли останется на своем посту, отмечает автор статьи.