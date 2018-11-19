Как современная техника обнажает старые рефлексы

"В советское время за это был бы расстрел!" - все чаще в интернете появляются видеозаписи с неадекватным поведением российских учителей, сообщает Neue Zuercher Zeitung.

Учитель истории и обществоведения из поселка Таежный Красноярского края вряд ли хотела получить известность подобным образом. "Ее ученики написали на доске "Путин - вор". Это привело пожилого учителя в бешенство, и она стала отчитывать подростков. В советские времена, негодовала она, за это был бы расстрел", - передает слова педагога автор публикации Маркус Акерет. Вопрос о том, что хорошего Путин сделал для их поселка, она оставила без ответа. Не забыла она упомянуть о том, что, имея 57 лет трудового стажа, не позволит себе указывать.

Учитель истории явно не рассчитывала на то, что ученики запишут ее тирады на мобильные телефоны и выложат в интернет. Ковалева защищала советские идеалы, будучи "человеком старой закалки", прокомментирует произошедшее окружной департамент образования. "Школьники в других российских регионах при этом стали писать на досках "Путин - вор" и выкладывать соответствующие фотографии в социальных сетях", - отмечает журналист.

В последнее время стали всплывать и другие случаи неадекватного поведения учителей в российских школах. "Так, на Сахалине учитель русского языка, заметив дырку на одежде школьницы, унизила и ее, и ее родителей". Учителя обязали принести извинения и уволили с работы. Уволена учительница и в Комсомольске-на-Амуре: она нанесла побои непоседливому 9-летнему ученику.

То, что подобные фото и видео стали появляться в интернете, говорит, по мнению автора, о том, что "благодаря современным технологиям советские времена окончательно остались в прошлом, как бы ни хотелось отдельным учителям навязывать политическую доктрину на уроках".