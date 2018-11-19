Он якобы подсыпал яд в бутерброды коллег: загадочный мир одиночки Клауса О.

"В Билефельде начался процесс против Клауса О. Сообщается, что слесарь на протяжении нескольких лет добавлял в бутерброды коллег высокотоксичные вещества. Изучаются причины смерти 21 сотрудника, запланирована эксгумация трупов", - сообщает немецкое издание Stern.

На заводе по производству арматур Ari в городе Шлос-Хольте-Штукенброк уже давно возникли подозрения, что что-то не так, повествует автор статьи Барбара Опитц. У 26-летнего Ника Н. внезапно диагностировали отравление тяжелыми металлами, а именно ртутью, с которой на заводе не работают. "Уже два года Ник лежит в коме, мучается от тяжелых судорог. Его глаза открыты, но бездушны", - передает журналистка.

Затем у другого коллеги, Удо Б., внезапно отказали почки. Теперь он три раза в неделю вынужден проходить процедуру диализа. Затем проблемы с почками были обнаружены у 27-летнего Симона Р. "В Ari стали вспоминать. Ведь было еще много, необычно много сотрудников, которые умерли за последние годы. От рака, инсульта, инфарктов", - пишет Опитц.

Спустя год после того, как Симон Р. попал в больницу из-за почек, на записи, сделанной установленной в одном из помещений камерой, руководство предприятия увидело Клауса О., пожилого коллегу, который работал в Ari почти четыре десятка лет. На записи было видно, как Клаус О. достает из сумки Симона Р. контейнер для бутербродов, берет бутерброд, посыпает его беловатым порошком и кладет обратно.

"Когда спустя несколько дней полицейские проводили обыск в его доме, в подвале они обнаружили настоящую "лабораторию ядов" с большим арсеналом высокотоксичных веществ, в том числе ртути, свинца и кадмия", - передает издание.

"Теперь, спустя полгода, 15 ноября, против 57-летнего Клауса О. начался процесс в окружном суде Билефельда, - продолжает журналистка. - Его обвиняют в попытке вероломного и особенно жестокого убийства. Согласно обвинению следователей, в период с 2015 по 2018 год Клаус О. посыпал бутерброды сотрудников Ari "различными субстанциями". Как сообщает прокуратура, делал он это для того, чтобы наблюдать, как его коллег постепенно покидают физические силы. Быть свидетелем того, как на его глазах они "испытывают боли и мучения".

"Кроме того, еще в этом году запланировано провести эксгумацию некоторых умерших сотрудников. В настоящий момент изучаются причины смерти 21 работника, внезапно скончавшихся за последние 18 лет. (...) Если в останках найдут подозрительные вещества, будет возбуждено отдельное дело, уже по подозрению в убийстве", - отмечает Опитц.

На чистую воду Клауса О. вывели благодаря случайности. Первые подозрения возникли у Симона Р. Летом 2016 года ему показалась мутной вода в его бутылке, однако тогда Симон Р. и его коллега Удо Б. решили, что это следы кофе с молоком, который они пили в перерыве. К тому же у воды был сладковатый привкус, повествует Опитц. В марте 2017 года у Симона Р. начались боли в животе, показатели функции почек оказались завышенными. К тому же в его организме обнаружили две опухоли. В октябре его состояние ухудшилось, у него начался не поддающийся контролю тремор. По мнению врачей, все было похоже на отравление. "В марте 2018-го, спустя год после первых симптомов, Симон Р. заметил коричневый порошок на одном из бутербродов, но предположил, что это была грязь из рюкзака. Когда он заметил порошок во второй раз, его следы он обнаружил и на внутренней стороне контейнера. (...) Когда через пару недель на его бутерброде, между салатных листьев, появился белый порошок, Симон Р. пошел в полицию", - говорится в статье. В результате на заводе была установлена камера, а Клаус О. затем был арестован.

"По словам коллег, Клаус О. был молчаливым. Работники Ari говорят, что они о нем почти ничего не знали. Разве только, что он каждое утро ездил [на работу] на велосипеде. 30 км каждый день. На протяжении 38 лет, - передает журналистка. - Не говоря ни слова, он подходил к станку, всегда с опущенной головой. Если кто-то с ним здоровался, он никогда не отвечал. Иногда он был в наушниках. Был отрешенным от мира. Когда коллеги сидели вместе за маленьким обеденным столом, Клаус О. оставался у станка. Наблюдал, как они едят свои бутерброды. (...) Он производил впечатление озлобленного человека. Был замкнутым".

По воспоминаниям его одноклассников, Клаус О. жил с родителями в муниципальной квартире. "От него иногда пахло потом. У него не было передних зубов, потом, когда он вырос, он это исправил", - пишет Опитц.

По словам школьного друга, который не стал называть своего имени, Клаус О. был чувствительным. Любил музыку. На уроках немецкого он всегда "писал, как взрослый, остроумно, с крепкой игрой слов", вспоминает один из одноклассников. Друг Клауса О. считает, что он был необычайно сообразительным: например, однажды он смастерил телескоп из обычного оконного стекла.

Своих родителей Клаус. О., вероятно, стыдился. Позднее он почти ничего не рассказывал другу и о своих отношениях. Своих детей, которым сегодня 11 лет и 3 года, Клаус О., по словам его товарища, всегда очень любил. И, вопреки мнению коллег, он якобы никогда не был озлобленным и тем более агрессивным.

Однако, если поспрашивать в Ari, отмечает журналистка, на заводе не раз случались ситуации, когда Клаус О. выходил из себя. Он впадал в ярость, когда материалы складывали у его рабочего места не под правильным углом, а однажды накричал на молодую коллегу, которая попросила его о помощи.

"Клаус О. находится под стражей полгода. Сообщается, что он не разговаривает. В том числе и со своим адвокатом. И, пока он молчит, в городе Шлос-Хольте-Штукенброк растет беспокойство", - пишет Stern.