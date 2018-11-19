Большинство людей изменяют в этот день недели

"Исследование, проведенное в Великобритании, установило, когда большинство людей ходят на сторону и какие отговорки затем чаще всего используют дома, - сообщает Stern. - Самым популярным временем для измены оказался вечер пятницы в 18:45. Второе место занял вторник".

Согласно исследованию, проведенному по заказу сайта знакомств для измен Illicit Encounters, люди, ходящие на сторону, встречаются со своими партнерами по любовной интрижке примерно два раза в неделю, передает автор публикации.

Что касается отговорок, наиболее часто используемых изменщиками, первое место занимают встречи с коллегами после работы - такую ложь хотя бы раз использовали в прошлом 92% тех, кто имел роман на стороне. Далее в рейтинге отговорок следуют посещение фитнес-центра или встреча со старыми друзьями. Часто изменщики ссылаются также на транспорт или походы по магазинам, передает издание.

"Таким образом, если ваш партнер регулярно проводит вечер пятницы с коллегами, это может быть предупредительным сигналом. Особенно если вечер субботы он потом всегда проводит с вами", - говорит представитель Illicit Encounters Кристиан Грант, отмечая, что вечер субботы зачастую используется изменщиками для заглаживания вины.