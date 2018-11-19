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20 ноября 2018 г.
19 ноября 2018 г.

Беттина Вебер | Tages anzeiger

Упражнения на пресс оказались вредны

Частью легендарного теста на физподготовку в британской армии, которая всегда была синонимом каторжной работы над своим телом, является упражнение, при котором за 2 минуты необходимо сделать максимальное количество "ситапов" - подъемов корпуса из положения лежа. Однако теперь вооруженные силы Ее Величества объявили об исключении данного упражнения из теста на физподготовку, сообщает журналистка швейцарской газеты Tages-Anzeiger Беттина Вебер.

По мнению британской армии, "эффект от упражнений на пресс гораздо меньше, чем принято считать, но прежде всего они вредят спине. Ссылается армия на многочисленные медицинские исследования", передает журналистка.

"На настоящий момент установлено, что "ситапы", выполняемые в несколько подходов и при этом неправильно, оказывают слишком большое давление на позвоночник и вредят ему в долгосрочной перспективе. Самый известный критик упражнений на пресс Стюарт Макгилл, профессор биомеханики позвоночника в канадском Университете Уотерлу, написавший около 400 работ о клинических исследованиях на эту тему, (...) говорит коротко и ясно: "Подъемов туловища из положения лежа следует избегать", - говорится в статье.

Канадские вооруженные силы отказались от подобных упражнений уже три года назад, продолжает Вебер. "Армия США недавно объявила о запуске в октябре 2020 года новой программы спортивной подготовки, о которой пока не известно ничего конкретного, кроме одного: места для "ситапов" в ней больше не будет", - отмечает журналистка.

По словам представительницы вооруженных сил Швейцарии Дельфины Аллеманд, в швейцарской армии в рамках теста на физподготовку нормативы по выполнению упражнений на пресс не используются уже на протяжении 12 лет, хотя такие упражнения и выполняются на обычных тренировках.

"Конечно, это не коллективное прощание с кубиками на прессе. Ведь для "ситапов" существует множество альтернатив", например, упражнение "планка", отмечает Вебер в заключение.

Источник: Tages anzeiger


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