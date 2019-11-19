Сколько на самом деле лет вашей собаке в человеческом исчислении?

"Подсчитать возраст собаки в соотношении с человеческими годами намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, утверждают ученые. По мнению исследователей из Калифорнийского университета, представление о том, что возраст собаки в пересчете на человеческие годы подсчитывается путем умножения его на 7 - это не более чем "миф", - пишет Daily Mail. - Они разработали новую формулу для расчета относительного возраста собаки по сравнению с человеком, которая основывается на скорости добавления молекул в ДНК".

"Группа ученых во главе с генетиком Тиной Ванг утверждает, что найти истинное сопоставление между собачьим и человеческим возрастом непросто, поскольку те и другие достигают зрелости с разной скоростью, а у разных пород собак разная продолжительность жизни. Новая формула опирается на изменения ДНК с течением времени, в частности, на "метиловые группы", которые представляют собой молекулы, которые добавляются в ДНК в стабильном темпе. Их можно использовать для измерения возраста людей и собак в результате процесса, который называется эпигенетические часы".

"Продолжительность жизни собаки варьируется от 6-7 лет у крупных пород до 18 лет у более мелких, но, несмотря на разницу в продолжительности жизни. (...) Ученые обнаружили сходство во времени основных вех у собак и людей. Сходства были особенно сильны при сравнении собак и людей одинакового возраста", - говорится в статье.

"Новая формула, основанная на эпигенетических часах, предполагает, что нужно найти натуральный логарифм возраста собаки, умножить его на 16 и затем добавить к этой цифре 31. На основе этой формулы можно предположить, что 18-летней собаке было бы 77 человеческих лет, а 2-летней собаке - 42 года", - пишет Daily Mail.

"Ученые обнаружили, что в жизни собак есть периоды, когда эпигенетические часы не соответствуют людским, в том числе во время полового созревания, поскольку в своем жизненном цикле они созревают раньше, чем люди. Исследователи указывают, что даже несмотря на некоторые проблемы, связанные с периодом полового созревания, их формула все же точнее, чем "миф о собачьем возрасте, помноженном на семь". Об этом исследовании сообщает издание BioRxiv", - говорится в статье.