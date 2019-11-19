В Белоруссии растет страх перед Владимиром Путиным

"Президент Белоруссии укрепляет свою власть. Но одновременно растет напряженность в отношениях с Россией - и страх перед Владимиром Путиным", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Для президента Белоруссии Александра Лукашенко парламентские выборы являются "очень серьезным практическим вопросом". "В этом смысле граждане Белоруссии прошли на выходных важный практический тест, ведь когда в понедельник стали известны официальные данные, стало быстро понятно, что в будущем в парламенте в Минске более не будет представлено ни одного оппозиционного политика", - отмечает автор статьи Ульрих Крекель.

"Это никого не удивило. "Результат был известен давно", - заявил социал-демократ Николай Статкевич, выступавший на президентских выборах в 2010 году против Лукашенко".

Впрочем, и в предыдущем составе парламента присутствовали только два из 110 депутатов оппозиции. "Тем не менее, выборы, проведенные на год раньше, имеют особое значение для Белоруссии и, кроме того, для властной структуры в постсоветском пространстве, - считает Крекель. - Ведь неприкосновенный внутри страны диктатор находится под растущим давлением извне, вернее, под давлением, оказываемым большим соседом Россией. Из-за налогового маневра в Москве с начала года повысилась стоимость российских поставок нефти. А управляемая государством белорусская экономика зависит от льготного сырья так же, как от кремлевских кредитов".

"Путин с самого начала своего президентства делал ставку на энергию в качестве политического инструмента. Живы в памяти различные "газовые войны" с Украиной. Хорошее поведение в политике в обмен на дешевое сырье - так звучал девиз шефа Кремля. С Белоруссией Путин действовал похожим образом, хотя и меньше привлекал внимание. Причиной сдержанности была антизападная позиция Лукашенко", - говорится в статье.

"Однако с начала года что-то пошло по наклонной. Обозначились признаки того, что Путин хочет подвести новую базу под вынужденный мир России и Белоруссии. Рычаг для этого дают именно договоры о союзном государстве, которые Лукашенко заключил в 1990-е годы с тогдашним правителем Кремля Борисом Ельциным. (...) Изначально проект должен был помочь Лукашенко взять власть в новом союзе вместо старого Ельцина. Однако теперь более могущественную позицию занимает Владимир Путин, и Лукашенко видит в этом открытую угрозу. Наблюдатели в Минске уверены, что именно по этой причине парламентские выборы были проведены на год раньше: чтобы подчеркнуть внутреннюю власть Лукашенко".

В Москве и Минске давно ходят домыслы о сценарии, по которому Путин мог бы сместить Лукашенко, чтобы провозгласить себя президентом российско-белорусского союзного государства. "В то же время это дало бы шефу Кремля возможность продлить собственное время правления благодаря новой конституции. (...) Однако Лукашенко не хочет в этом участвовать, - пишет Frankfurter Rundschau в заключение. - В 2020 году он снова будет баллотироваться на президентских выборах, объявил Лукашенко".