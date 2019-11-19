"Момент надежды на мир на Украине"

"Две страны, связанные многовековой историей, застряли в смертоносном и замороженном конфликте. Предстоящие переговоры в Париже могут открыть путь к выходу из кризиса", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Владимир Путин только что принял приглашение Эммануэля Макрона принять участие в саммите в Париже по Украине в "нормандском формате". Этот формат, изобретенный президентом Олландом 6 июня 2014 года в преддверии празднования семидесятой годовщины высадки союзников в Нормандии, включает в себя лидеров четырех стран: Франции, Германии, России и Украины", - говорится в статье.

"Сегодня эта неформальная структура остается единственным институтом, способным когда-либо урегулировать конфликт, существующий между двумя братскими славянскими и православными народами, история которых тесно переплетена, и которые никогда не воевали друг с другом до 2014 года, - отмечает журналист. - (...) Украинец Никита Хрущев руководил СССР с 1953 по 1964 год, а украинец Леонид Брежнев с 1964 по 1982 год. Оба народы были неразрывно связаны. В 1980-х годах один француз, побывавший в Киеве, думал, что он в России (...)".

"(...) Избрание нового президента Украины в апреле 2019 года меняет расклад. Зеленский хочет мира, а Путин - конца европейских санкций. Всем известно, каковы условия единственно возможной сделки, приемлемой для обеих сторон: это всеобщая амнистия, культурная автономия для Донбасса, размещение украинских пограничных постов. Остается только одна неизвестная: сумеют ли Макрон и Меркель убедить своих двух славянских собеседников в срочности этой сделки, которая отвечает интересам как России, так и Украины?" - задумывается Рено Жирар.