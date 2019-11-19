Израильские поселения: за решением Дональда Трампа стоят вопросы внутренней политики

"Признание Вашингтоном законности поселений вписывается в дипломатическую стратегию американской администрации на Ближнем Востоке", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"По некоторым внешнеполитическим досье зачастую действующая беспорядочно администрация Дональда Трампа ведет себя методично. Одним из них является израильско-палестинский конфликт. В понедельник, 18 ноября, госсекретарь Майк Помпео нанес новый удар по давней позиции Соединенных Штатов, заявив, что "создание поселений израильских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан само по себе не является незаконным в соответствии с международным правом". С точки зрения палестинской стороны, такое заявление выглядит провокационным", - говорится в статье.

"Майк Помпео спрятался за спиной Рональда Рейгана, который на встрече с журналистами вскоре после прихода в Белый дом 2 февраля 1981 года сказал, что такие поселения "не являются незаконными", - напоминает журналист.

"(...) Однако фактически позиция сменяющих друг друга американских администраций, как демократических, так и республиканских, всегда заключалась в том, чтобы рассматривать поселенческую деятельность Израиля как "препятствие на пути к миру", - пишет Le Monde.

"(...) Столь сдержанная позиция США не остановила экспоненциальный рост населения на Западном берегу реки Иордан, за исключением Восточного Иерусалима, начиная с 16 200 человек во время заявления Рональда Рейгана и кончая 427 800 человек в 2018 году, по данным израильской организации Peace Now. Такой рост усложнил создание палестинского государства рядом с Израилем", - комментирует автор статьи.

"(...) По наущению Дональда Трампа Вашингтон в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля, при этом не высказавшись о его географических границах. Палестинцы хотят, чтобы в восточной части города, захваченной в 1967 году военным путем, располагалась столица государства, создания которого они желают. Соединенные Штаты также пытаются оспорить признанный статус палестинских беженцев, перемещенных в ходе первых двух арабо-израильских войн. Подобные перегибы привели к беспрецедентному разрыву между Вашингтоном и палестинской стороной", - говорится в публикации.

"В этом Дональд Трамп в значительной степени остался в изоляции, - отмечает издание. - Евросоюз в понедельник отреагировал на одностороннее заявление, напомнив, что его позиция "в отношении израильской поселенческой политики (...) ясна и остается неизменной". "Вся поселенческая деятельность является незаконной, согласно международному праву, и подрывает осуществимость решения о двух государствах и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334", принятой в 2016 году, напомнила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"К тому же для евангелиста Майка Помпео, как и для Дональда Трампа, этот незаполненный бланк с подписью, предоставленный израильским поселениям, имеет двойное значение в отношении внутренней политики. Данный вопрос временно смещает фокус внимания с украинского дела, лежащего в основе процедуры импичмента президента, которого подозревают в превышении полномочий", - считает журналист.

"(...) Но все же момент, выбранный Майком Помпео, может вызвать удивление. Его заявление сделано до представления мирного плана, подготовленного зятем и советником президента Джаредом Кушнером. План был заморожен именно в связи с нынешней неспособностью израильских партий создать коалиционное правительство после досрочных выборов в законодательные органы, состоявшихся в сентябре. Однако решение больше не считать израильские поселения незаконными делает возобновление переговоров под эгидой Вашингтона еще более иллюзорным", - резюмирует Жиль Пари.