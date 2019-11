19 ноября 2019 г. Дэвид Сэнджер | The New York Times Как не нужно вести секретную внешнюю политику: по мобильному телефону и в WhatsApp "Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, оказавшийся в центре процедуры импичмента президента Дональда Трампа, обусловленной проведением политики в отношении Украины, зарабатывает на жизнь продажей рекомендаций по кибербезопасности через свои компании. Президент Трамп даже называл его первым неофициальным советником администрации по кибербезопасности. Но чиновники Совета национальной безопасности США выразили удивление по поводу того, что Джулиани управлял своим "неофициальным каналом" дипломатии в отношении Украины через открытые линии сотовой связи и коммуникационные приложения на Украине, в которые глубоко проникли русские", - пишет The New York Times. "В своих показаниях перед Палатой представителей в Конгрессе США в связи с процедурой импичмента Тим Моррисон, который уходит с поста главы департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности, припомнил, что сказал Уильяму Тейлору-младшему о своем изумлении по поводу того, что лидеры "неофициального канала", казалось, не слишком заботились о том, что раскроют свои разговоры Москве", - говорится в статье. "Мы обсуждали отсутствие, скажем, OPSEC (оперативной безопасности, мер обеспечения секретности операций - Прим. ред.), то, что большую часть дискуссий Руди вел по незасекреченному мобильному телефону или, что, возможно, так же плохо, в сообщениях WhatsApp, и поэтому можно только гадать, кто еще знал о них", - заявил Моррисон в своих показаниях. (...) "Я помню, что был сосредоточен на том факте, что были текстовые сообщения, что Руди вел все эти телефонные звонки по несекретным каналам, - добавил он. - И я пришел к выводу, что это очень проблематично и характеризует человека как действительно не понимающего, как работают процессы национальной безопасности". "WhatsApp утверждает, что его трафик зашифрован, а это означает, что даже если его перехватят по пути, он будет малополезен - именно поэтому спецслужбы, в том числе и российские, усердно работают над тем, чтобы проникнуть в телефоны и прочитать сообщения после их расшифровки", - говорится в статье. "Гораздо менее сложно было понять суть разговора партнера Джулиани, американского посла в ЕС Гордона Сондленда, который вел открытый телефонный разговор с Трампом из ресторана на Украине, по-видимому, достаточно громко, чтобы его могли слышать те, кто находится за столом (...)", - сообщает The New York Times. "(...) Украина - это особенно актуальный случай. Это страна, где россияне настолько существенно скомпрометировали коммуникационную сеть, что в 2014 году они разместили в интернете разговоры между высокопоставленным дипломатом администрации Обамы Викторией Нуланд и тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом. Их намерение состояло в том, чтобы представить, что американцы - что не так уж неточно - пытаются руководить свержением коррумпированного пророссийского президента Украины". "(...) Украина была "чашкой Петри" для президента России Владимира Путина, - считает издание, - местом, где он практиковал искусство попыток изменения подсчета голосов, инициации информационной войны и отключения света в некоторых частях страны в ходе двух известных инцидентов". "Джулиани, как сообщили следователям, занимающимся вопросом импичмента, был контактным лицом Трампа с новым украинским правительством по вопросу о начале расследования в отношении политических оппонентов президента. Одновременная приостановка военной помощи Украине в размере 391 млн долларов, которая, как показали некоторые свидетели, была проведена по указаниям Трампа, исполнила самое глубинное желание Москвы в момент наземной войны на востоке Украины и ежедневной беспощадной кибервойны в столице. Остается неизвестным, почему россияне не обнародовали ни одного из этих разговоров, если предположить, что они есть у них в распоряжении. Но внутри разведывательных агентств мотивы сотрудников российской разведки - предмет горячих спекуляций", - отмечает The New York Times. "Бывший высокопоставленный представитель американской разведки предположил, что одно из объяснений состоит в том, что Джулиани и Сондленд по сути делали за русских их же работу. Удержание военной помощи - по какой бы то ни было причине - помогает российской "серой войне" на востоке Украины и сеет сомнения в Киеве (...) в том, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину - опасение, которое многие чиновники Госдепартамента и Совета национальной безопасности, озвучили в своих показаниях", - говорится в статье. "(...) Джулиани, безусловно, понимал риски разговоров в открытом режиме, особенно в стране, где ведется активная кибервойна. Будучи бывшим прокурором, он знает, что США и их противники могут перехватывать коммуникации. В последние годы он, выступая по всему миру, говорил о проблемах кибербезопасности. И, будучи адвокатом президента, он был очевидной мишенью", - указывает издание. "В понедельник в интервью Джулиани сказал, что ничто из того, о чем он говорил по телефону или в текстовых сообщениях, не было секретным. "Все мои разговоры, могу заявить однозначно, велись на несекретной основе", - заявил он. "Его выводы о том, что происходило на Украине, были результатом его "собственных расследований" и не имели никакого отношения к правительству США, заявил он, до тех пор, пока его не попросили поговорить с Куртом Волкером, тогдашним специальным посланником на Украине, в ходе беседы, которая теперь является частью расследования по делу об импичменте (...)". "Джулиани настаивает, что он никогда "не проводил теневую внешнюю политику": "я осуществлял защиту своего клиента", Трампа, говорит он. "Аппаратчики Госдепартамента расстроены тем, что я вообще включился", - сказал он, добавив, что стал жертвой "диких обвинений". "Что касается Сондленда, то (...) в показаниях, обнародованных в понедельник вечером, Дэвид Холмс, ветеран дипломатической службы, который был отправлен в американское посольство в Киеве и который был свидетелем телефонного разговора между президентом и Сондлендом, предположил, что его слышали и россияне, даже если их и не было тем вечером поблизости. Отвечая на вопрос, существует ли риск того, что разговор прослушивали россияне, Холмс заявил: "Я считаю, что, по крайней мере, две из трех, если не все три мобильные сети принадлежат российским компаниям или они имеют в них значительные доли". "Мы обычно предполагаем, что мобильные коммуникации на Украине мониторятся", - подчеркнул он. Источник: The New York Times