Возможно, в Германии скоро будут пересаживать пациентам свиные сердца

По всему миру ученые на протяжении десятилетий работают над тем, чтобы сделать ксенотрансплантацию, межвидовую пересадку клеток, тканей и органов, реальностью. Пациенты из Германии, возможно, станут первыми, кому пересадят сердце свиньи, сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Предпосылки для этого появились после того, как в декабре прошлого года команда немецких исследователей во главе с кардиохирургами Бруно Райхартом и Экхардом Вольфом, руководителем Института животноводства и биотехнологий при Мюнхенском университете им. Людвига и Максимилиана (LMU), сообщила в научном журнале Nature о рекорде: благодаря сердцу, пересаженному от одной из свиней, содержащихся на опытной станции LMU в Обершлайсхайме, обезьяне удалось прожить 195 дней".

Для возможности пересадки органов свиней человеку, животных, содержащихся на опытной станции университета, подвергают генетической модификации, поясняет журналист Саша Карберг. "Сначала клетки свиньи подвергаются генетическим изменениям в чашке Петри, проверяются и затем клонируются. При этом клеточное ядро с измененным генетическим материалом вживляют в безъядерную яйцеклетку свиньи. Из нее вырастают эмбрионы, которых пересаживают в матку. В результате рождаются поросята, чьи органы призваны помочь людям", - говорится в статье.

"Тройная генетическая модификация способствует тому, что иммунная система пациента, которому пересаживается сердце или почка этих свиней, не распознавала орган как чужой и не отторгала его. (...) По крайней мере на обезьянах это работало более полугода, что достаточно долго для того, чтобы теперь осмелиться на эксперимент на людях".

"Мы можем стать первыми, кто пересадит свиное сердце человеку", - говорит хирург Бруно Райхарт. По его словам, пациентами для первой ксенотрансплантации сердца могут стать дети или подростки с тяжелыми, неоперабельными аномалиями развития сердца, например, с отсутствием левого желудочка. Однако, говорит Райхарт, ученым нужна поддержка, прежде всего финансовая. Если будет найден инвестор, клинические исследования могут начаться уже через 2-3 года, передает издание.

"Впрочем, не хватает не только денег, имеются и научные препятствия. Чтобы сердца свиней подошли для трансплантации в грудные клетки 14 макак, врачам пришлось пересаживать сердца молодых животных - однако после пересадки орган продолжал расти так, будто он должен был работать на организм 300-килограммовой свиньи, а не макаки весом 20 кг. С помощью медикаментов рост органа можно было подавить лишь в незначительной степени, и некоторые обезьяны умерли из-за того, что сердце стало слишком крупным. Лишь две прожили дольше 6 месяцев".

"Но, как смогли показать Экхард Вольф и ветеринар Барбара Кесслер, и эту проблему можно решить с помощью генетического приема. При изменении гена рецептора, связанного с фактором роста, свиньи росли значительно меньше (...)", - отмечается в статье.

"Успехов в развитии ксенотрансплантации добиваются не только немецкие ученые. Китайские исследователи утверждают, что пересадили островковые клетки из поджелудочной железы генетически модифицированных свиней людям, страдающим от диабета, так как у них отсутствуют производящие инсулин клетки. В Южной Корее ученые запросили разрешение на пересадку человеку роговицы глаза свиней. А в октябре ученые из США использовали кожу свиньи для закрытия ран пациента".

"Тем не менее, вопрос о том, кто первым пересадит целый орган, например, сердце, остается открытым. Неясно также, какое количество генетических изменений необходимо произвести, чтобы добиться совместимости органов свиньи с человеческим организмом. Так, в американской компании eGenesis полагают, что для этого необходимо осуществить двузначное количество генетических изменений".

Впрочем, фармацевтические компании, которые являются потенциальными спонсорами развития ксенотрансплантации, вероятно, вовсе не заинтересованы в решении различных проблем отторжения органов с помощью генетических приемов. "Бизнес на иммунодепрессантах, которые предположительно всю жизнь придется принимать пациентам, перенесшим ксенотрансплантацию, вероятно, прибыльнее продажи специально разработанного сердца свиньи", - говорится в публикации.

C 2010 года обсуждается и альтернатива ксенотрансплантации, а именно выращивание человеческих органов в организме свиньи путем вживления стволовых клеток пациента в эмбрион животного. В частности, разработкой этого метода занимается японский ученый Хиромицу Накаучи.

"Экхард Вольф относится к этому методу скептически. "Преимущество ксенотрансплантации заключается в том, что свиней можно легко размножать до тех пор, пока не будет получен правильный набор генетических изменений", - говорит Вольф. Затраты на такой метод относительно невелики. В методе Накаучи, в свою очередь, каждый раз придется начинать заново", - передает Der Tagesspiegel.