Потеря дара речи в Киеве

"Украиной правит герой сериалов, который понимает российских комиков лучше, чем собственную страну", - пишут на страницах немецкого издания Die Tageszeitung славист и переводчик Александр Кратохвиль и писательница Лариса Денисенко.

"С недавних пор Украина снова фигурирует в заголовках прессы. Однако вся шумиха касается почти исключительно телефонного разговора между американским и украинским президентом и его возможных последствий для американской внутренней политики, - пишут авторы статьи. - Но не стоит забывать, что в разговоре речь шла о противотанковых средствах для украинской армии, предназначенных для отражения российской агрессии. Необходимо упомянуть и последние уступки украинского президента по отношению к Путину, с помощью которых он хочет дать импульс переговорам о восточной Украине. К этим уступкам многие украинцы относятся скептически, прежде всего те, кто выступал за демократическое гражданское общество на Майдане. Среди них много писателей и представителей интеллигенции".

"Скептическое отношение связано с чуткостью интеллигенции по отношению к игре с вымыслом, виртуальными мирами и медийными пузырями. Избрание Зеленского президентом - это такая игра с виртуальной реальностью", - отмечают Кратохвиль и Денисенко.

"В апреле был избран скорее герой сериалов, чем настоящий кандидат в президенты. Зеленский и его команда очень удачно сконструировали иллюзорный мир, в который они, очевидно, верят сами. Пробуждение в действительности может, однако, сильно разочаровать население", - говорится в статье.

"Президент Зеленский позиционирует себя как народный президент и поэтому темы, к которым обращаются представители интеллигенции и искусства, кажутся ему едва ли понятными и серьезными. (...) Суть проблемы заключается даже не в том, что он является новичком на политической арене. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука ни один украинский президент не был профессиональным политиком. (...) Речь скорее идет о том, что выбором президента общество проявило потребительское поведение".

"Потребители не хотят боев и осмысления индивидуальных и коллективных травм, они не хотят преодолевать социальные трудности, заниматься общественными проблемами, в том числе будущими, не хотят подпускать что-то слишком близко к своей зоне комфорта".

В связи с этим представители интеллигенции, считают авторы статьи, "должны сформулировать общепонятный критический взгляд на текущие политические события и, вопреки распространенному потребительскому поведению, вступиться за решение социальных и культурных задач".

"Сегодняшний президент Украины - это человек с другим социокультурным кодом, - отмечают авторы статьи. - У него лишь мало общего с основными культурными ценностями европейских политиков. В то время как многие европейские политики по крайней мере делают вид, что имеют ту же культурную память, что и представители интеллигенции и искусства в своей стране, и способны понять дебаты о социальных и культурных ценностях, украинскому президенту это не знакомо. Он пребывает в полном недоумении. Его эталон - российские комики. Но слышал ли он что-то об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид коммуникации и языка".

"То, как говорит президент и как он общается, неприемлемо для большей части интеллигенции. (...) В том, что такое могло произойти, представители интеллигенции и искусства чувствуют вину. Они злятся на самих себя и на других, стыдятся за свою страну - прежде всего перед собой", - пишет Die Tageszeitung.