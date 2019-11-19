"Венеция однозначно уйдет под воду"

"В течение недели уровень воды в Венеции трижды превысил отметку в 1,5 метра. За весь период наблюдений с 1872 года вода в сезон наводнений еще ни разу не поднималась настолько высоко за такой короткий период", - пишет немецкое издание Die Zeit. Возможно ли спасти Венецию от моря? Нет, считает климатолог Андерс Леверманн из Потсдамского института изучения климатических изменений. По его мнению, исчезновение города под водой - лишь вопрос времени.

"Acqua alta (регулярное повышение уровня воды в Венеции - Прим. ред. ) - это комбинация феноменов, связанных с осадками, ветром, а также амплитудой прилива, - пояснил исследователь в интервью изданию. - Это явление возникает в период между осенью и зимой, когда уровень осадков высок, а приливы нагнетают больше воды в Венецианскую лагуну. Основываясь на законах физики, мы можем сказать: по мере изменения климата экстремальные погодные явления подобного рода в будущем будут происходить чаще и интенсивнее".

"Чем больше мы повышаем температуру на планете, тем мощнее становятся дожди и тем выше поднимается уровень моря. Все это, возможно, усилило наводнение в Венеции. В этом случае еще одним фактором могло стать струйное течение. (...) По мере глобального потепления струйное течение отклоняется от своей изначальной траектории. (...) Текущее направление течения показывает, что ветра к северу от Италии дуют не как обычно с запада на восток - они сделали небольшой крюк ниже Европы и в Италии дуют с юга на северо-запад. Таким образом, струйное течение могло усилить местные воздушные потоки, вызывающие acqua alta, - обычно они ему скорее противодействуют", - указал эксперт.

"Согласно нашим подсчетам, которые использовала в своем анализе Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), в результате потепления климата на Земле на один градус уровень моря будет повышаться примерно на 2,5 метра. Хотя это и происходит очень медленно - возможно, в течение сотен лет, - это означает: в долгосрочной перспективе Венеция окажется ниже уровня моря, - уверен Леверманн. - При соблюдении цели Парижского соглашения, состоящей в том, чтобы не допустить повышения температуры на планете более чем на 2 градуса, в долгосрочной перспективе нам следует ожидать поднятия уровня моря примерно на пять метров. Венеция однозначно уйдет под воду. Крупные прибрежные города, такие как Гамбург, Шанхай, Гонконг или Нью-Йорк, также должны готовиться к тому, что большая их часть окажется на несколько метров ниже уровня моря".

"В 2014 году совместно с коллегами из Университета Инсбрука я проанализировал, в каких странах при растущем уровне моря стоит ожидать потери суши и какие объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пострадают ( Environmental Research Letters : Marzeion & Levermann, 2014). Мы составили список, согласно которому - если учитывать только Италию - пострадает не только Венеция, но и исторический центр Неаполя или Соборная площадь в Пизе. При повышении глобальных температур на три градуса в долгосрочной перспективе под угрозой окажется каждый пятый культурный объект ЮНЕСКО. Единственная возможность действительно ограничить повышение уровня моря - это прекратить сжигать уголь, нефть и газ", - подчеркнул исследователь.