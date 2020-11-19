Среди ультраортодоксальной молодежи Израиля распространяется вирус эмансипации

"Кризис, связанный с коронавирусом, и периоды карантина побуждают многих молодых ультраортодоксальных евреев покидать очень жесткую общину "харедим" с тем, чтобы открыться миру", - пишет корреспондент Le Monde в Иерусалиме Луи Имбер.

"(...) В последние месяцы среди харедим, составляющих 1 млн человек (12% населения Израиля), объединенных верой, нищетой и страхом перед внешним миром, число таких катастроф стало увеличиваться. В нормальное время всегда находились родители, раввин, учитель или духовный наставник и, конечно же, соседи, которые следили за тем, чтобы подростки не сбивались с пути истинного", - говорится в статье.

"Но кризис Covid-19 и два карантина, весной и осенью, нарушили неизменный курс их жизни. На долгое время закрылись религиозные школы и синагоги, а также молитвенные группы и ритуальные купания. Стало трудно собираться вокруг раввинов. Свадьбы и религиозные праздники в узком кругу приобрели горький привкус. И предоставленные самим себе молодые люди заскучали. Несмотря на запрет, они выходят в интернет и многое там узнают", - отмечает автор статьи.

"С марта молодежная еврейская организация "Гилель", которая приходит на помощь ультраортодоксам, порвавшим с общиной, зафиксировала 50% рост запросов о помощи (500 запросов в течение года). То же самое и с армейскими частями, предназначенными для харедим (3 тыс. новобранцев в год) и ненавистными для подавляющего большинства раввинов", - пишет Le Monde.

"В недавнем исследовании ученый Эйтан Регев из Израильского института демократии (IDI) оценил число "отступников" в 3 тыс. человек в год. По его мнению, в 2020 году эпидемия может вдвое увеличить количество таких уходов, - передает автор репортажа. "В конце лета мы увидели, что большое количество мальчиков и девочек из лучших общин не возвращаются к своим местам обучения", - встревоженно высказался раввин Пинхас Фридман из Иерусалима.

"Вирус потряс все "учебное сообщество", где за закрытыми дверями мужчины посвящают себя изучению религиозных текстов, не имея оплачиваемой работы. "Торахтам Оманутам", "Тора - их профессия". По мнению раввина Фридмана, существует риск того, что карантин с большей вероятностью убьет харедим, чем коронавирус. "Нам предстоит вести две битвы, - писал он, - маленькую и большую: маленькая касается дел тела и психического здоровья; большая, гораздо более важная - это битва, которую мы должны вести за еврейскую душу и духовные дела".

"Посреди поля битвы оказался Хаим, современный мальчик в джинсах и футболке на мопеде, который сомневается, по какому пути ему следовать. Он бежал из ешивы в начале первого мартовского карантина вместе с примерно 30 своими товарищами. Учреждение, которому государство приказало закрыть свои двери, постаралось сохранить своих лучших студентов, и чтобы отделить зерна от плевел, отпустило сорняки на все четыре стороны", - комментирует Имбер.

"(...) На праздник Йом Киппур в сентябре Хаим уехал с десятком друзей на Тивериадское озеро, где они сняли сарай. Он соблюдал пост, но курил травку до поздней ночи. Там были девочки и мальчики, "некоторые занимались любовью, но не я", - говорит он, так как стремится оставаться "чистым" до женитьбы. В течение нескольких месяцев мать игнорировала его, когда они пересекались на семейной кухне. По его словам, она "холодная" по природе. Отец его понимает. Он не родился харедим, но решил им стать, и, ожидая завершения подросткового возраста сына, он убедил Хаима поступить в очень "гибкую" ешиву: там будят под музыку не на заре, а намного позже", - говорится в репортаже.

"В конце октября, когда Израиль ввел повторный карантин, харедим снова открыли свои начальные школы. Жаль, если эпидемия возобновится в их городах, главных "красных пятнах" страны! - отмечает корреспондент. "Карантин - это веревка, которую затягивают на шее многих раввинов: по их мнению, лучше, чтобы все люди заболели, а те, кто должен умереть, умерли", - резюмирует Абрахам Дов Гринбаум, журналист хасидского еженедельника "Гадерех".

"Для светского общества это стало слишком большой провокацией. Редакционные авторы досадуют по поводу абсолютной зависимости премьер-министра Биньямина Нетаньяху от ультраортодоксальных партий: он не может заставить их подчиниться. Никогда еще конфликт между харедим и светскими или традиционными евреями не был таким острым, - указывает журналист. "Covid-19 стал моментом выбора, - говорит Яир Хаас, президент организации "Гилель". - Те, кто сегодня порывает с сообществом, потрясены огромными усилиями, которые оно прилагает, чтобы удержать их в своей среде. У них уже были сомнения: эпидемия же открывает им глаза".

"Так происходит с Нати, красивым 20-летним мальчиком, деликатным и уверенным в своем выборе, который год назад потерял веру. Как и его родители, 11 братьев и сестер, он родился в скромной ветви большой хасидской семьи, которая не голосует и отказывается от любой государственной помощи", - говорится в публикации.

"Я хотел уйти из семьи, но у меня не хватило мужества и денег, - признается он. - Я решил подождать и подготовиться к поступлению в Еврейский университет в Иерусалиме". Нати изучал базовый английский язык и математику - предметы, исключенные из ешив. "Я был невежественен", - говорит он. Первый карантин, когда он оказался под домашним арестом вместе с родителями, увеличил его решимость в десять раз. В июне он воспользовался поездкой своих родственников, которые уехали женить одного из его старших братьев в Лондоне, и поселился в приюте, финансируемом организацией "Гилель" в Иерусалиме", - отмечается в репортаже.

"(...) Коронавирус раскрыл секрет полишинеля: общество мечты харедим, посвятившее себя изучению священных текстов, - это миф - теперь его члены предпочитают говорить об идеале. Общины харедим сформировались в Израиле после Холокоста при финансовой поддержке государства и жертвователей и неуклонно разрушались в течение последних 30 лет. Многие ультраортодоксальные мужчины ежедневно работают и часто посещают светское общество, - отмечает автор статьи. - Среди них есть те, кто поддерживает молодых ренегатов, например, Янки Фарбер. "Двадцать лет назад людям приходилось бежать из своего города, чтобы быть свободными. Теперь они покупают смартфон, покидают ешиву, но остаются религиозными", - сказал этот журналист на сайте Behadrei Haredim.

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