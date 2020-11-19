Преподаватели французских ВУЗов призывают к признанию независимости Нагорного Карабаха

Преподаватели французских университетов на страницах газеты Liberation публикуют открытое письмо, в котором призывают к разрешению конфликта путем признания независимости Нагорного Карабаха и помещения его армянского населения под защиту международного права.

"(...) 9 ноября Армения была вынуждена подписать унизительное соглашение о прекращении огня. В очередной раз международное сообщество, в частности Франция, умыло руки перед лицом тяжелого положения армян", - говорится в коллективном письме.

"Прекращение огня - это не мирный договор. В этом вопросе еще многое предстоит сделать. Поэтому сегодня необходимо срочно поставить армян под защиту международного сообщества. Для этого существует лишь одно решение: признание независимости Нагорного Карабаха, - уверены авторы письма. - Международное сообщество должно привести в действие один из своих основополагающих принципов, рожденных в XIX веке, решительно подтвержденный в начале XX века Вудро Вильсоном и Лениным, и с тех пор закрепленный в международном праве: "самоопределение или право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования".

"Это право сразу вызывает несколько вопросов. Что такое народ? Что его определяет, и кто может предоставить ему независимость? Существует много интерпретаций. Некоторые предпочитают территориальную концепцию. (...) Другие предпочитают более социологическое определение. Право народа на самоопределение в данном случае основывается на общей культуре, языке или религии, что придает ему историческую глубину. Третий критерий состоит в утверждении, что не сам народ обосновывает свое существование, а международное сообщество", - говорится далее.

"(...) Существует четвертый подход: "отделение во имя спасения" (remedial secession по-английски), такая концепция возникла в международном праве около полувека назад. Идея заключается в следующем: нерушимость границ имеет приоритет, кроме случаев крайней необходимости, когда находится под угрозой физическая целостность населения, требующего самоопределения. Такой аргумент возобладал, когда сентябре 2008 года Косово провозгласило независимость, после чего это признала большая часть международного сообщества", - указывают авторы.

"(...) В случае Нагорного Карабаха присутствуют все критерии, традиционно используемые для оправдания самоопределения. В июле 1921 года Сталин выделил эту территорию, почти исключительно заселенную армянами, советскому Азербайджану. В последующий период и до распада СССР эта территория имела статус автономной области, на основании чего власти Нагорного Карабаха воспользовались правом выхода из состава СССР в соответствии с положениями закона о выходе из СССР от апреля 1990 года на тех же основаниях, что и Азербайджанская Советская Республика", - говорится в публикации.

"(...) С 1990-х годов Нагорный Карабах развил свои собственные политические институты, отличные от институтов Азербайджана, как когда-то Косово. Фактически в течение 25 лет он функционирует как независимое государство. Попутно следует отметить, что в то время как Азербайджан является диктатурой, жестоко подавляющей собственное население, где семья Алиевых, отец и сын, находились у власти более 30 лет и где вице-президентом страны также является жена президента, Нагорный Карабах является демократией, где выборы имеют значение. Азербайджан во время войны направлял удар не только на человеческие жизни, на материальные блага, но и на демократию, построенную при самых неблагоприятных обстоятельствах", - отмечают преподаватели университетов.

"(...) Решающим аргументом в пользу признания Нагорного Карабаха является опасность уничтожения армянского населения. Прекращение огня предусматривает, что российские войска будут сохранять мир в течение пяти лет. А что будет потом? Турция не будет направлять войска, но она будет связана с этими операциями через российско-турецкий центр управления, который представляет собой схему будущей военной базы в Азербайджане. (...) Нужно ли напоминать о том, что в 1915 году в Османской империи армяне пострадали от одного из первых геноцидов XX века, и что Эрдоган часто повторял, что хотел бы завершить работу, начатую его османскими предшественниками? Даже если предположить, что российским силам удастся установить стабильность на 5 лет, то перспектива после этого периода совершенно ясна: еще одна война и завершение этнической чистки в Нагорном Карабахе", - утверждают авторы публикации.

"(...) Специалисты по международному праву сходятся во мнении: между нерушимостью границ и правом народов на самоопределение существует конфликт. Применение одного из этих принципов часто противоречит другому. Но решение этой проблемы не являются юридическим. Оно политическое", - считают преподаватели университетов.

"Мы призываем Национальное собрание Франции и в более общем плане международное сообщество к тому, чтобы через свои институты взять на себя ответственность и признать независимость Нагорного Карабаха. Спустя 35 лет после первой вспышки настало время для того, чтобы этот "замороженный конфликт", возникший в результате распада СССР, нашел свое окончательное решение, чтобы будущие поколения молодых армян и азербайджанцев не продолжали расплачиваться своей кровью за бездействие международного сообщества. Это решение осуществляется посредством признания независимости Нагорного Карабаха и помещения его армянского населения под защиту международного права. На сегодня это единственный реальный вариант. Тогда может появиться спокойствие, необходимое для начала переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта. Тогда, наконец, станет возможным примирение населения Южного Кавказа", - резюмируют авторы коллективного письма.

Подписавшиеся:

Рено Барбара, философ; Фредерик Шово, историк; Катрин Кокио, профессор литературы; Паскаль Энгель, философ; Филипп Хьюнеман, философ; Размиг Кеучян, социолог; Стефан Кристенсен, философ; Катрин Ларрер, философ; Талин Папазян, политолог; Жакоб Рогозинский, философ ; Арно Сен-Мартен, социолог; Мишеля Сурья, писатель; Пьер Теванян, философ; Клодин Терслен, философ, профессор Коллеж де Франс.