Будь то Ленинград или Лондонград: везде течет и дует

"Вот вам и раскол между Востоком и Западом: у русских и британцев гораздо больше общего, чем кажется. Это особенно заметно зимой, когда в щелях свистят ветра", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе.

Запад и Восток, а именно Великобританию и Россию, объединяют "негерметичные фундаменты повседневной жизни", считает автор статьи: дома, окна, отопление и трубопроводы. "В Лондоне водопровод настолько обветшал, что дороги и площади регулярно затапливаются или размываются водой. Тогда резиновые сапоги становятся настоящим подарком. Их можно одолжить в любом русском доме. В Москве, например, канализационные трубы настолько узкие, а почва настолько "запечатана", что после летних ливней вода едва ли уходит", - говорится в публикации.

"Или окна. Британские окна такие же негерметичные, как и русские. И там, и здесь pulls it like pike soup ("Гуляет сквозняк", - Прим.ред.), сказал бы многострадальный полиглот. Часто британские окна находятся в симпатичных викторианских домиках, тогда они по крайней мере греют глаз. Но часто их можно увидеть и в грубых домах бруталистического стиля, и здесь уже недалеко до советского бетонного социализма", - указывает Трибе.

"Конечно, между Востоком и Западом еще есть отличия. Например, зимой любой русский замерзнет на Западе независимо от окон. Из-за скудного отопления. Скупые пуловерные фетишисты называют это "энергоэффективностью", но правильнее было бы назвать это "холодом". В России отопление дает тепло, как и требует того это слово", - пишет журналист, отмечая, что самую жаркую ночь ему пришлось пережить в Сибири - когда на улице было минус 50 градусов, в номере отеля было плюс 30.

"Русским никогда не придет в голову идея отключить отопление в феврале ради капитального ремонта. В Лондоне так делают, например, в доме напротив. (...) Однако на этом различия заканчиваются: реакции жителей на отключение отопления зимой, то есть написанные ими от руки замечания на объявлении о ремонте, по своему смыслу были однозначно по-русски грубыми, нежели по-британски культурными. Объявление быстро убрали, а ремонтники все еще не закончили свою работу. Великобританию и Россию, - заключает Neue Zürcher Zeitung, - объединяет многое".