Шведский провал

"В Швеции поднимается вторая волна коронавируса - вопреки прогнозам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла. Теперь правительству приходится принимать жесткие меры - и оно рассматривает возможность закрытия школ", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Кажется, еще в прошлом месяце в Швеции все шло хорошо. "Швеция была права", - написал в Twitter хай-тековый миллиардер Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX. К своему короткому сообщению Маск прикрепил график с данными о смертности от коронавируса в Швеции: после мощного всплеска весной кривая находилась чуть выше нулевой оси".

"Многие, как и Маск, думали, что этой осенью особый путь скандинавской страны должен оправдаться. Во главе со своим государственным эпидемиологом Андерсом Тегнеллом шведы по большей части верили, что смогут одолеть пандемию лишь с немногими ограничениями - с помощью общественного благоразумия вместо принуждений и локдауна", - отмечает журналист Дитмар Пипер.

"Еще три недели назад Тегнелл утверждал: "Второй волны нет". Однако Sars-CoV-2 уже распространялся во многих частях страны. Сегодня больше нет никаких сомнений: в Швеции поднимается вторая волна, и количество смертей от Covid-19 постепенно снова растет".

"(...) Ошиблись как государственный эпидемиолог Тегнелл, его руководитель в ведомстве по общественному здравоохранению, так и шведское правительство, представившее им свободу действий. Возможно, у всех них были хорошие намерения, однако их стратегия провалилась в решающем пункте. Планировалось, что у большей части населения быстро сформируется иммунитет, при одновременной защите групп риска. Но это не сработало", - указывает издание.

"Особенно болезненно для шведов то, что теперь повторяется часть весенней истории. В соседних странах ситуация снова лучше. В последнее время уровень заражений в Дании составлял половину, а в Норвегии - менее трети от шведских показателей. Финны и вовсе выступают в последние недели образцовой страной в Европе, там регистрируется наименьшее число новых случаев Covid-19на континенте - в 10 раз меньше, чем в Швеции", - говорится в статье.

"В понедельник перед камерами с мрачным видом выступил премьер-министр Стефан Левен. Ситуация будет ухудшаться, поэтому все должны принимать ответные меры, сказал он. В качестве конкретной меры он объявил о принятии парламентом на этой неделе нового закона, ограничивающего максимальное количество встречающихся в публичном месте людей до 8 человек, включая кинотеатры, театры и религиозные собрания. (...) Министр Анна Экстрем считает возможной мерой и закрытие школ".

"Однако особый путь Швеции не остался полностью в прошлом, - отмечает автор статьи. - Государственный эпидемиолог Тегнелл по-прежнему отказывается рекомендовать ношение масок. Он считает, что их эффективность не доказана наукой в достаточной мере, и "очень опасно думать, что маски в принципе помогают". Маски, по его мнению, создают ложное чувство безопасности".

"Именно это своенравие внесло значительный вклад в популярность Тегнелла. Несколько недель назад он спокойно рассказывал, что еще не проверялся на вирус, потому что лично для него опасность якобы мала: "Гораздо опаснее переходить в городе дорогу по пешеходному переходу". Многие его сограждане с удовольствием слушают подобное. Поэтому люди в Швеции и сейчас не до конца осознали, насколько вопиюще государственный эпидемиолог ошибся в своих прогнозах".

"Группа противников Тегнелла в Швеции на удивление мала. В нее входят некоторые профессоры и врачи, объединившиеся в "Научный форум Covid-19". 27 человек из них недавно опубликовали в газете Aftonbladet призыв, в котором требовали "радикальных мер" против пандемии".

"Катастрофа приближается", - написали эксперты. Они процитировали управляющего одной из больниц в университетском городе Уппсала: "Мы находимся в свободном падении", ситуация "значительно хуже, чем весной".

"Фанату Швеции Илону Маску тем временем приходится самому лечиться от Covid-19. Он подхватил вирус несколько дней назад, когда посещал своего давнего друга. Мужчина занимает сегодня должность американского посла в Стокгольме и устраивал шумную вечеринку в честь дня рождения в замке на берегу озера Ельмарен", - пишет Der Spiegel.