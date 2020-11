19 ноября 2020 г. Эллен Накашима | The Washington Post Вмешательство Москвы в выборы в США этом году могли сдержать меньшие возможности и изменившаяся политическая среда "России не удалось провести какие-либо серьезные операции по взлому или дезинформации с целью вмешательства в президентские выборы в США, а кремлевские хакеры даже не пытались атаковать электоральные системы, как это было в 2016 году, утверждают американские чиновники", - передает The Washington Post. "Чиновники и аналитики считают, что пока рано говорить о том, почему это произошло, но они указывают на множество возможных причин. К ним относятся кибероперации и другие операции, которые помогали сдерживать русских, более сложные для атаки цели на уровне штатов и на местном уровне, а также политический климат, в котором сами американцы были самыми активными распространителями дезинформации, превосходя усилия Москвы по оказанию влияния на избирательную кампанию через социальные сети и ее каналы пропаганды", - говорится в статье. "В этом году Киберкомандование США разработало новый подход к противодействию российским хакерам, которые могли хотеть подорвать выборы. В ходе серии операций военные атаковали их системы и возвращались через случайные промежутки времени, чтобы вывести их из равновесия. Киберкомандование также попыталось подорвать российские хакерские инструменты. АНБ и ФБР также выявили мощный класс вредоносных программ, созданных российскими военными шпионами (...)", - сообщает издание. "Но, по словам некоторых аналитиков, более крупную роль, вероятно, сыграли другие факторы, например, политические расчеты Кремля и токсичная политическая среда в Соединенных Штатах. Москва, возможно, не хотела рисковать новыми санкциями после своего вмешательства в 2016 году. Кремль также получил многое из того, что хотел четыре года назад - снижение международного доверия к американской демократии - и мог решить, что ему не нужно предпринимать те же усилия во второй раз", - подчеркивается в статье. "Более того, Соединенные Штаты уже были наводнены ложной информацией, направленной на делегитимизацию голосования, при этом президент Трамп наиболее громко выступал с безосновательными заявлениями о широко распространенной фальсификации голосования, по сути, выполняя работу вместо Кремля", - пишет газета. "Я убежден, что если бы Москва имела твердое намерение вмешаться в выборы этого года на том же уровне, что и в 2016 году, никакие кибернетические контратаки не остановили бы их, - заявил Дмитрий Альперович, эксперт по кибербезопасности и соучредитель аналитического центра Silverado Policy Accelerator. - Когда есть желание, способ найдется всегда. Тот факт, что они не пошли так далеко в этом году, очень важен". "Эксперты, изучавшие долгую историю вмешательства России во внешние дела, говорят, что Москва действует, когда представляется возможность. "Расчет соотношения риска и выгоды это то, что сильно колеблется", - считает Кир Джайлс, старший научный консультант программы по России и Евразии британского аналитического центра Chatham House. "Для России в этом году не хватило условий, которые были четыре года назад. В 2016 году американцы и федеральное правительство не были готовы к широкой российской кампании, которая прокатилась по проницаемым компьютерным сетям демократов, ничего не подозревающим соцсетям и незащищенным избирательным системам. В этом году американцы осознавали угрозу вмешательства России. Twitter и Facebook удаляли российские аккаунты прежде, чем они могли обзавестись большим количеством подписчиков. Представители электоральных структур штатов и местных органов повысили сетевую безопасность сетей", - говорится в статье. (...) "Политический ландшафт сегодня тоже иной. По словам аналитиков, президент России Владимир Путин не питает такой глубокой неприязни к Байдену, как к Клинтон, которую он обвинял в протестах в Москве в 2011 и 2012 годах, воспринятых им как политическая угроза. И Россия борется с рядом внутренних проблем, в том числе с экономикой, обремененной санкциями и коронавирусной пандемией". "Некоторые эксперты говорят, что России не пришлось предпринимать ничего экстраординарного в этом году, потому что огромное внимание, которое привлекла ее кампания по вмешательству в 2016 году, создало призрак всемогущего противника, который разжигал опасения и в 2020 году. Просто спровоцировав такой уровень беспокойства, она, как говорят, в определенной мере добилась успеха, - пишет The Washingtion Post. - Другие указывают, что вмешательство 2016 года вызвало негативную реакцию, которой Москва не ожидала, объединив разделенный Конгресс для принятия закона о санкциях и приведя к специальному расследованию, в результате которого российским хакерам и олигархам были предъявлены обвинения. По их словам, эти последствия, возможно, ограничили желание России повторить попытку в этом году". "Это не означает, что Москва ничего не делала. В августе разведывательное сообщество США обнародовало оценку, согласно которой Россия "использовала ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским "истеблишментом". Некоторые связанные с Кремлем игроки также стремились поддержать кандидатуру Трампа в соцетях и на российском телевидении, согласно заявлению Уильяма Эванины, высокопоставленного чиновника контрразведки США". (...) "Эксперты по России в Москве говорят, что, несмотря на то, что Кремль отдает предпочтение Трампу, его президентство не принесло Путину тех выгод, на которые мог надеяться российский лидер. Санкции были расширены, и не было проведено большого саммита США и России. "Возможно, политические власти просто решили, что Трамп будет бесполезен для России и что вмешательство будет бессмысленным", - замечает Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. (...) "В конечном итоге, по словам Джайлза, Путин умеет использовать возможности, а их все еще много. Трамп еще не признал поражения на выборах. Его кампания вызвала судебные разбирательства в нескольких штатах. "Возможно, еще слишком рано, - считает он, - говорить, что российское вмешательство в выборы 2020 года было той собакой, которая не залаяла". В написании статьи приняла участие Наташа Аббакумова. Источник: The Washington Post