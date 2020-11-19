Проба сил в правительственном квартале

"Бутылки, петарды, нападки на депутатов: протест против политики по борьбе с коронавирусом радикализуется", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Бутылки и петарды летят на людей в форме у Бранденбургских ворот в Берлине, вдребезги разлетается стекло. Люди упорно пытаются прорвать полицейское оцепление в направлении бундестага. Но полиция одерживает верх, используя против отчасти агрессивных демонстрантов перцовые баллончики и водометы", - повествуют авторы статьи.

"Берлинская полиция не применяла водометы против протестующих сеть лет, с 1 мая 2013 года, - отмечает издание. - (...) К вечеру было задержано 365 человек, 10 сотрудников полиции пострадали".

"Таков предварительный итог демонстрации против мер по защите от коронавируса, принимаемых федеральным правительством. На демонстрацию приехали тысячи участников со всей федеративной республики. Этот день стал пробой сил в правительственном квартале: в спор с государственной властью вступили не только неонацисты, также и молодые женщины и пожилые мужчины взбирались на заборы и занимались провокацией - это нетипичная динамика для протестов, которые зачастую проходили мирно. Некоторые принесли с собой оружие, так называемые зонты для самообороны, которыми можно нанести тяжелые телесные повреждения", - говорится в статье.

"В это время в бундестаге был представлен на голосование закон о защите населения, включающий также закон о защите от инфекций. Закон о защите от инфекций впервые уточняет, какие защитные меры могут быть введены во время эпидемии и предписывает их срок, - поясняет издание, отмечая, что речь среди прочего идет о масочном режиме и закрытии ресторанов. - Но так как с помощью закона могут быть ограничены основные права граждан, он вызвал большой протест - протестующие у Бранденбургских ворот опасаются, что он станет отправной точкой для репрессий и диктатуры".

"Полиция разогнала мероприятие уже вскоре после начала: почти ни на ком из участников не было маски, необходимой для собраний, и никто не соблюдал минимальную дистанцию. Наоборот, приехавшие протестующие хотели специально показать, как они относятся к маскам и защитным мерам: их они ни во что не ставят. "Здесь формируется коллективный иммунитет", - написали демонстранты на одной из табличек, чтобы от всей души обниматься под ней. "Потому что маска ничего не дает", - обосновала свой протест женщина, приехавшая из Гессена".

"Сопротивление ношению масок формируется и поддерживается также и отдельными парламентариями, - отмечает издание. - Утром полиция остановила в правительственном квартале депутата от партии АдГ Карстена Хильзе, так как на нем не было маски и у него не было при себе действительной справки, как сообщил он сам. В зале заседаний настроение было напряженным. Спикеры АдГ критиковали во время дебатов, что "полиция противодействует собственному народу". АдГ видит в принятых в бундестаге предписаниях по защите от инфекций "закон о чрезвычайных полномочиях" - и, искажая историю, проводит тем самым сравнение с диктатурой национал-социализма. Депутат Мартин Зихерт заявил на трибуне, что так "закрепляются основы для государственного произвола и контроля".

"Закон о защите от инфекций обязывает к вакцинации, говорят демонстранты. При этом министр здравоохранения Йенс Шпан не раз подчеркивал в бундестаге: "Во время этой пандемии обязательной вакцинации не будет". Другие протестующие опасаются "тотальной слежки" и упразднения неприкосновенности жилища. (...) По их мнению, государство использует пандемию, чтобы поработить народ".

С самого начала на протесте было заметно и антидемократическое настроение. "Мужчина с патронной лентой и пластиковым оружием позировал на постаменте, в то время как протестующие проносили мимо таблички с фотографиями и именами политиков и журналистов в одежде арестантов. Демонстранты, не возражая, наблюдали, как один мужчина приравнял канцлера к Адольфу Гитлеру, написав на табличке "Хайль Меркель".

"В конце гнев расходившихся демонстрантов был направлен на полицию, - пишет Die Zeit. - "Вы вообще понимаете, что это означает уничтожение нашей жизни?", - прокричала одна женщина в лицо полицейскому в защитной одежде, охранявшему памятник жертвам Холокоста. "Что вы делаете с нами?", - кричала другая. "Вы убийцы", - горланил мужчина в камуфляжной маске. Полицейские мужественно терпели. Другие благодарили их за работу. "Всего доброго", - попрощалась, уходя, молодая женщина".