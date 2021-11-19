Тень Путина над президентскими выборами во Франции

(...) "Кремль заинтересован содействовать избранию западных кандидатов, которые разделяют его мировоззрение и имеют схожие интересы, так поступают и другие великие державы во всем мире. Таким образом, подход Кремля аналогичен подходу Соединенных Штатов в Латинской Америке, Франции на Ближнем Востоке и в Африке или даже Китая в Юго-Восточной Азии, которые защищают свои интересы на местах с помощью множества средств, в частности, инструментализации СМИ и социальных сетей", - указывает специалист по политической психологии Майкл Ламберт в интервью Atlantico.

"Однако следует отметить, что, в отличие от западных стран, ценности, продвигаемые Кремлем, являются более традиционалистскими, особенно в отношении экологической политики, семейных ценностей и важности создания стабильного правительства", - продолжает он.

(...) "Если резюмировать стратегическое видение, которым руководствуется Москва, то следует отметить, что она стремится содействовать развитию многополярного мира, основанного на трех гигантах - это Россия, США и Китай - и на трех более скромных партнерах - Франция, Великобритания и Германия - чтобы остановить возникновение однополярного мира, основанного исключительно на Соединенных Штатах, как это было в 1990-х годах, или биполярного мира, основанного на Соединенных Штатах и Китае", - поясняет эксперт.

(...) "В этом контексте Москва желает стать свидетелем возвращения Франции на международную арену, особенно в программах борьбы с терроризмом, и призывает Париж выйти из НАТО и вновь стать страной-посредником, как это было во времена холодной войны. Отсюда вполне логично, что Кремль предпочитает Марин ле Пен Эммануэлю Макрону, поскольку партия "Национальное объединение" десятилетиями проводит антинатовскую линию", - рассуждает Ламберт.

(...) "Вопреки часто создаваемому имиджу, Россия применяет скорее манеру реагирования, нежели упреждающий подход. В этом плане сокращение поставок углеводородов в основном связано с неспособностью стран, через которые они проходят, выплатить свои долги (в частности, так происходит с Украиной и Молдавией), а не со стремлением оказать давление на Евросоюз, этим объясняется желание построить новые линии, такие как "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Германии. Следует помнить, что "Газпром" в первую очередь хочет получать прибыль, и уже за этим скрывается его геополитическая природа", - полагает собеседник издания.

"Российские эмбарго являются результатом блокировок, уже введенных Западом. На самом деле, идея о том, что экономически недружелюбные действия инициированы Россией, не является логичной, поскольку страна желает увеличить свои продажи на Западе и в Азии, чтобы усилить свое экономическое влияние", - говорится далее.

(...) "Ситуация с "Северным потоком-2" весьма показательна, поскольку многие представители Бундестага выступают против этого проекта, считая, что поступление слишком большого количества российского газа в Германию может дестабилизировать страну. Между тем, когда Россия заявляет, что не может поставлять больше газа (что она делает в этом году), Кремль обвиняют в давлении на Берлин. Этот подход, несомненно, носит шизофренический характер", - анализирует Ламберт.

(...) "Москва действительно оказывает сильное давление, но до сих пор оно представляло собой реагирование на провокацию. Такое стратегическое видение многим не нравится, потому что мы предпочитаем придерживаться концепции, согласно которой Россия - это "Баба-яга", то есть двойственная в любом случае, хотя так происходит редко", - комментирует эксперт.

(...) "Кремль поддержит Марин Ле Пен, которая разделяет геостратегические интересы России в отношении Франции вне НАТО. При этом Москва неплохо воспринимает Эммануэля Макрона, и Кремль осознает, что часть французов начинает испытывать необходимость иметь страну, более автономную по отношению к США, особенно после кризиса подводных лодок в Австралии, где Париж потерял 50 млрд евро из-з того, что предварительно не проконсультировался с Вашингтоном", - отмечает он.

"Французский президент также продемонстрировал более умеренный подход к Украине и Балканам, чем его предшественники, а также более дипломатичный, чем его партнеры в Польше, Чехии или даже Германии. По всем этим причинам Кремль не будет мешать переизбранию Эммануэля Макрона", - полагает эксперт.

(...) "На многие страны Евросоюза легко оказать давление, но в отношении Франции это не так. Страна продемонстрировала сильную устойчивость благодаря своей ядерной отрасли, которая обеспечивает ей неоспоримую энергетическую стабильность и безопасность. Ядерная мощь защищает ее от потенциальных военных действий со стороны соседних или далеких стран, а ее экономика и социальная система обеспечивают лучшую стабильность, чем в странах, где существует значительный социальный разрыв, таких как Соединенные Штаты или Великобритания. (...) Поэтому на нее труднее повлиять, чем на других", - резюмирует Майкл Ламберт.