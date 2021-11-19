Жан-Ив Ле Дриан: "У наших конкурентов нет ни табу, ни ограничений"

Министр иностранных дел Франции в интервью Le Monde затрагивает вопрос о поведении Китая и России в мире, где баланс сил все больше ужесточается.

(...) "Мы еще не полностью вышли из кризиса Covid-19, но мы уже замечаем, что мир становится хуже. Мы обнаруживаем не только брутализацию отношений, но и настоящую гонку за власть, которые усугубляются соперничеством моделей. У наших конкурентов нет ни табу, ни ограничений: они повсюду запускают частные ополчения, угоняют самолеты, взрывают спутники, подчиняют себе народы, перекачивают ресурсы на определенных континентах, я имею в виду Африку, заставляя соответствующие страны содрогаться под бременем долгов. Необходимо действовать сейчас, иначе история нас не дождется. Задача Европы состоит в том, чтобы прибавить шаг для того, чтобы стать напористой державой, способной защищать свою модель и продвигать эффективный мультилатерализм", - считает Жан-Ив Ле Дриан.

(...) "То, что происходит на границе между Польшей и Белоруссией, это прежде всего не миграционный кризис. Это, в первую очередь, инструментализация мигрантов диктатором в попытке дестабилизировать Европу. Следует трактовать эту проблему как циничную и организованную провокацию. Речь идет о торговле людьми, которыми манипулируют. Перед лицом этого нам необходимо проявить большую твердость и очень сильную солидарность с европейскими странами, которые стали жертвами таких манипуляций. Это потребует новых санкций против Минска", - указывает министр.

"Нам необходимо также бороться с вербовщиками в соответствующих странах. Поразительно видеть, сколько иракских курдов оказались вовлеченными в эту торговлю людьми из-за того, что их ввела в заблуждение возмутительная белорусская пропаганда. Наши усилия начинают приносить результаты, так как ряд рейсов прекращается. Хорошо, что иракские власти организовали процесс возвращения. Настоятельно необходимо, чтобы Белоруссия приняла Управление Верховного комиссара по делам беженцев, чтобы поддержать этих людей достойным и гуманным образом в их возвращении или в их ходатайстве о предоставлении убежища", - продолжает он.

(...) На вопрос о том, решился ли Лукашенко эту операцию самостоятельно или при поддержке Путина, Ле Дриан ответил: "Я не высказываюсь по этому поводу. Между Россией и Белоруссией существуют тесные отношения. Поэтому Путин должен иметь возможность воздействовать на Лукашенко, чтобы тот остановил эту грязную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко к этому привык. Он тот самый человек, который устраивает угоны, репрессирует свое население и крадет выборы. Он диктатор".

Что касается возобновления диалога на высоком уровне с Россией, Жан-Ив Ле Дриан сказал: "Мы считали необходимым провести встречу с министрами иностранных дел и обороны России, чтобы все сказать друг другу. Обычно это воодушевляющие встречи. Есть пункты, по которым имеются глубокие различия, как мы видели в пятницу, например, Сахель и Украина. Также есть пункты, по которым можно работать в координации с русскими или, по крайней мере, обмениваться мнениями, чтобы продвигаться вперед. Прежде всего, по Ирану, где мы пытаемся возобновить переговоры по ядерной сделке. Затем по Афганистану, где мы разделяем необходимость избежать возрождения терроризма. Или по Кавказу, чтобы заложить основу для прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Диалог необходим, особенно во время кризиса".

(...) "Сохранение крупных российских сил вблизи Украины действительно вызывает у нас вопросы. Есть серьезные сомнения. Их остается лишь развеять, но также их еще нужно проверить. Любое посягательство на территориальную целостность Украины обязательно будет иметь серьезные и массовые последствия", - указывает Ле Дриан.

(...) По поводу переговоров между властями Мали и российской группой Вагнера Ле Дриан сказал: "Мы дали понять, что для нас это неприемлемо. С одной стороны, переходные власти Мали неоднократно официально это отрицают, а с другой стороны, мы точно знаем об обсуждениях между руководителями группы Вагнера и малийскими властями, возникшими в результате двойного путча 2020 и 2021 годов. М этим обеспокоены. Это никого может ввести в заблуждение: группа Вагнера - это не независимая контора, а ополчение на службе России. Мы знаем, как и кем он создается и поддерживается".

(...)