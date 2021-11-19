"Долгий ковид" также может возникать у вакцинированных людей, заболевших Covid-19

(...) "Американские исследователи использовали цифровые базы данных о здоровье Департамента по делам ветеранов США, чтобы выяснить, развились ли осложнения у вакцинированных людей, заболевших Covid-19. Цель состояла в том, чтобы оценить риск развития осложнений через шесть месяцев и, таким образом, подтвердить наличие в этот период того, что обычно называют "долгим ковидом", - пишет медицинский журналист Марк Гозлан в Le Monde.

"Их результаты были опубликованы 15 ноября 2021 года в препринте, размещенном на платформе предварительной публикации Research Square журнала Nature. Полученные данные касаются пациентов, которые выжили после первых 30 дней болезни, независимо от того, были ли они госпитализированы в течение этого периода. Этих пациентов сравнивали с контрольной группой, состоящей из людей, у которых не развился Covid-19. Проводился сравнительный анализ уровня риска для вакцинированных людей, у которых развилось заболевание Covid-19 после поствакцинальной инфекции (прорывное заражение Covid-19), и тех, кто не был вакцинирован, у которых развился Covid-19. Наконец, в ходе анализа сравнивали людей, госпитализированных по поводу прорывного заражения Covid-19, с теми, кто был госпитализирован по поводу сезонного гриппа", - говорится в статье.

"Всего группа вакцинированных, у которых развилось заболевание Covid-19, насчитывала более 16 тыс. человек, контрольную группу составили более 3,5 млн человек. Средний возраст людей, зараженных Covid-19, несмотря на вакцинацию, и людей контрольной группы составлял 66 и 63 года соответственно. Средний возраст госпитализированных вакцинированных Covid-19 пациентов составлял 72 года", - указывает автор статьи.

(...) "Получается, что по сравнению с людьми, у которых не развился Covid-19, люди, которые пострадали от Covid-19 при заражении вирусом после вакцинации, имеют повышенный риск смерти и развития осложнений", - отмечает Гозлан.

"Симптомы осложнений могут быть легочными или внелегочными. В последнем случае нарушения могут быть сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, почечными, неврологическими, мышечными или общими (например, утомляемость) или влиять на свертывание крови. Выяснилось, что риск развития по крайней мере одного осложнения также выше у пациентов, у которых развился Covid-19 сразу после вакцинации", - продолжает он.

(...) "Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета (Сент-Луис, штат Миссури) и Департамента по делам ветеранов (VA) Сент-Луиса добавляют, что их сравнительный анализ показал, что риск смерти или осложнений у людей, заболевших Covid-19 после вакцинации, был меньше, чем у невакцинированных лиц, у которых развился Covid-19. Для почечных, желудочно-кишечных, неврологических или психических осложнений разница не была статистически значимой", - сообщает журналист.

(...) "С другой стороны, риск смерти и последующих нарушений у лиц, госпитализированных во время острой фазы Covid-19 после поствакцинальной инфекции (прорывное заражение Covid-19), был выше, чем у людей с сезонным гриппом", - говорится далее.

"В целом, эти результаты, еще не подтвержденные коллегами, показывают, что вакцинированные люди, у которых развилось заболевание Covid-19, подвергаются довольно серьезному риску смерти и осложнений. Риск также присутствует у пациентов, которые не были госпитализированы. Пусть "небольшой, но не тривиальный", настаивают авторы".

(...) "Наши результаты показывают, что "долгий ковид" с его несметным числом последствий также проявляется у вакцинированных лиц, у которых наблюдается повторное заражение Covid-19", - резюмируют Зияд Аль-Али и его коллеги, которые настаивают на снижении этого риска, связанного с вакцинацией.

"С точки зрения общественного здравоохранения, эти данные подчеркивают необходимость даже после вакцинации от Covid-19 продолжать соблюдать барьерные жесты и меры (правильное ношение маски, физическое дистанцирование, вентиляция замкнутых пространств), чтобы лучше предотвратить возникновение поствакцинальной инфекции SARS-CoV-2", - резюмирует Марк Гозлан.