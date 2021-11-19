Лукашенко выступил с идеей создания "гуманитарного коридора" и внезапно сделал из этого предложения "соглашение" с Меркель - чего он добивается?

"Белорусский правитель Александр Лукашенко пытается изменить ход миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Два телефонных разговора, которые он провел на этой неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель, служат для него основой для усиления давления на Германию и Европейский Союз и введения в заблуждение", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В четверг Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, сообщила о предложении Лукашенко разрядить кризис: по ее словам, в настоящее время в Белоруссии находится около 7 тыс. мигрантов, из которых 2 тыс. человек находятся непосредственно на границе и несколько сотен находятся в разных точках приграничной зоны. Для них нужно создать "гуманитарный коридор" в Германию или другие страны, куда они хотят попасть. Белоруссия возьмет на себя транспортировку оставшихся 5 тыс. человек в страны их происхождения, если они того пожелают", - передает журналист Маркус Акерет.

"Сначала Эйсмонт говорила о предложении, но в дальнейшем, в ходе своего почти трехминутного выступления, она заговорила о соглашении. Минск уже начал выполнять свои "обязательства", заявила она, упомянув о рейсе, организованном иракским правительством в четверг".

"Заявление пресс-секретаря Меркель, сделанное после телефонного разговора, носило более общий характер; в нем не упоминалось ни о каких соглашениях", - указывает NZZ.

"Берлин сразу же опровергнул такую информацию, о чем сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на неофициального собеседника. Никакой договоренности о разрешении кризиса с Белоруссией достигнуто не было. Более того, это вопрос ЕС, а не вопрос двусторонних отношений между Германией и Белоруссией".

"Предложение о создании "гуманитарного коридора" Лукашенко, вероятно, действительно делал. Однако преподнося его как соглашение, он пытается оказать давление на Меркель. Возможно, в ведомстве канцлера не ожидали такого развития событий".

"О собственной репутации минскому руководству не нужно беспокоиться. Поэтому оно может приводить и недостоверные цифры - согласно имеющейся на сегодняшний день информации, в Белоруссии, вероятно, находится гораздо больше 7 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки", - говорится в статье.

"Доставив большую группу мигрантов к границе, Лукашенко определенно привлек к себе внимание всего мира. (...) Возмущение по поводу применения Польшей водометов, слезоточивого газа и осветительных гранат более чем лицемерно: на протяжении нескольких месяцев режим использовал эти средства против своих собственных протестующих граждан".

"У мелких тактических игр с Меркель и ЕС, вероятно, есть и более весомые причины. С начала внутреннего кризиса в прошлом году главной заботой Лукашенко является укрепление собственной власти. Насильственное подавление протестного движения - это только одна его часть. Сделать это удалось благодаря поддержке России - и ценой потери пространства для маневров между Москвой и Западом".

"Порожденный им самим миграционный кризис он рассматривает как возможность вернуться к диалогу с ЕС и таким образом получить свободу действий по отношению к президенту России Владимиру Путину. Не секрет, что Россия отмерила правлению Лукашенко свой срок", - отмечает автор статьи.

"В четверг Путин, выступая перед дипломатами, напомнил о необходимости диалога с оппозицией. Независимо от того, какую оппозицию он имел в виду, он указал на слабое место Лукашенко. За последний год с каждым маневром, которым тот пытался заявить о себе как о крупном игроке, он еще больше запутывался в силки своих зависимостей. Даже кратковременный успех сейчас мало что изменит", - констатирует NZZ.