"Кэтколлинг" - широко распространенное явление, как показало исследование

"Речь идет о сексуальном домогательстве без физического контакта, включая домогательства с помощью фотографий или видео сексуального содержания: многие люди, особенно женщины, уже становились жертвами так называемого "кэтколлинга" в общественных местах или в интернете. Это следует из онлайн-опроса, проведенного Криминологическим исследовательским институтом Нижней Саксонии, с результатами которого удалось ознакомиться Der Spiegel ".

"Из 3908 респондентов - большинство из них женщины - около 90% заявили, что в течение трех месяцев, предшествовавших опросу, они получали комментарии по поводу своего внешнего вида. Более половины столкнулись с оскорблениями по половому признаку, сексуальными домогательствами, сексистскими комментариями и неприличными высказываниями", - передает издание.

"Даже если нет физического контакта, не следует преуменьшать опасность "кэтколлинга", - говорит криминолог Лаура-Ромина Годе, соавтор исследования. Многие респонденты пострадали от его последствий. Более половины респондентов заявили, что стали более тревожными из-за пережитого "кэтколлинга". 40% сказали, что избегают из-за него посещения определенных мест. А 8% опрошенных сообщили, что им пришлось изменить свой стиль одежды".

"Пока что в Германии "кэтколлинг" не считается ни уголовным преступлением, ни административным правонарушением. 84% респондентов выступают за то, чтобы в будущем "кэтколлинг" стал наказуемым деянием. Большинство выступают за введение денежного штрафа. Адвокат Аня Шмидт в прошлом году заявила в разговоре с Der Spiegel, что она выступает за принятие закона против "кэтколлинга", несмотря на то, что за некоторые высказывания уже сегодня можно получить наказание как за оскорбления. "Все было бы яснее, если бы для словесных сексуальных домогательств у нас был определен состав преступления", - сказала она".

"Дебаты о "кэтколлинге" привлекли большое внимание в Германии в основном благодаря петиции студентки Антонии Квелль. Петиция под заголовком "Сейчас 2020-й год."Кэтколлинг" должен быть наказуемым" собрала почти 70 тыс. голосов", - пишет Der Spiegel.