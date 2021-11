19 ноября 2021 г. Мэтт Дэтхен | The Times ХАМАС будет запрещен как террористическая организация в Великобритании "Сторонникам ХАМАСа грозит до 10 лет тюрьмы после того, как министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что с целью борьбы с антисемитизмом объявляет его террористической организацией", - сообщает The Times. - Люди, выражающие поддержку палестинской исламистской организации, о которой ранее положительно отзывался Джереми Корбин, будут нарушать Закон о терроризме 2000 года. Поддержка включает в себя поднятие флага группировки или организацию встречи с ее членами. Запрет также коснется ношения предметов одежды, которые, как предполагается, отражают поддержку группы, контролирующей сектор Газа с 2007 года." "В своем выступлении перед коалицией Stop the War Coalition в 2009 году Корбин назвал "друзьями" членов ХАМАС и "Хезболлах", поддерживаемого Ираном шиитского ополчения в Ливане. В 2016 году, через год своего пятилетнего руководства Лейбористской партией, он сказал, что сожалеет об использовании этого слова. 72-летний Корбин встречался с агентами ХАМАСа, в том числе с Абдулом Азизом Омаром, который был заключен в тюрьму Израилем за то, что помогал изготавливать пояса смертников, - напоминает газета. - До сих пор в Великобритании было запрещено только военное крыло ХАМАСа - "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам". Патель проведет изменения через британский Парламент на следующей неделе. Вчера вечером она заявила репортерам: "Мы пришли к выводу, что больше не можем разделять военную и политическую стороны. Это решение основано на широком спектре разведывательных данных, информации, а также на связях с терроризмом. Серьезность этого говорит сама за себя". (...) "Этот шаг приведет Великобританию в соответствие с ее ближайшими союзниками. США и ЕС объявили ХАМАС запрещенной террористической организацией, а это означает, что его активы могут быть арестованы, а его члены заключены в тюрьму", - отмечается в статье. "Патель вела долгую внутреннюю борьбу в правительстве за запрещение ХАМАСа как террористической группировки с тех пор, как стала министром внутренних дел в 2019 году. В некоторых частях Уайтхолла было определенное сопротивление этому шагу из-за опасений, что это нанесет ущерб дипломатическим усилиям Великобритании по установлению мира между израильтянами и палестинцами", - пишет издание. (...) "Вчера вечером Патель сказала репортерам, что запрет ХАМАС станет "очень, очень мощным сигналом для любого человека, который считает, что быть сторонником такой организации - это нормально". (...) "Вчера вечером этот шаг приветствовали участники кампании против антисемитизма. Лорд Остин Дадли, торговый посланник Великобритании в Израиле и бывший министр-лейборист, который покинул партию в знак протеста против неспособности Корбина искоренить антисемитизм, сказал, что этот шаг давно назрел. "Я рад, что министр внутренних дел запретила террористов ХАМАСа, нацеленных на геноцид, которые выступают против любого мирного соглашения и хотят стереть Израиль с карты мира и убить евреев, которые там живут, - сказал он. - Они спровоцировали конфликт в этом году, беспорядочно выпустив тысячи ракет по израильскому гражданскому населению, но они также управляют сектором Газа точно так же, как ИГИЛ *[Исламское государство*] управлял территорией, которую оно контролировало. С женщинами обращаются ужасно, мужчин-геев убивают, а оппонентов арестовывают и казнят. ХАМАС и ИГИЛ - просто разные лица одной и той же исламистской угрозы, которая ненавидит Запад, наших союзников на Ближнем Востоке и все, за что мы выступаем". "ХАМАС привержен уничтожению Израиля, единственного еврейского государства в мире. Миф о том, что у ХАМАС есть отдельные военное и политическое крылья, наконец, развенчан, и мы приветствуем этот смелый и важный шаг правительства", - заявила Клаудия Мендоза, со-председатель Jewish Leadership Council. (...) * - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Times