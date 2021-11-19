Брэдкрамбинг: этот неприятный феномен в знакомствах может быстро сделать из тебя виноватого

"Брэдкрамбинг" (от англ. breadcrumbs - "хлебные крошки" - Прим.ред.) - это феномен в знакомствах, когда один из двух людей бросает другому "хлебные крошки" в виде внимания в соцсетях. Здесь лайк, тут комментарий, там сообщение с комплиментом, может быть, даже звонок. Но эти мнимые попытки сближения никогда не превращаются в серьезные отношения", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Этот феномен гораздо более сложный, говорит Кристина Бакхаус, дипломированный психолог и коуч по отношениям из Франкфурта. "В случае с "брэдкрамбингом" все зависит от того, какие намерения стоят за проявлением внимания. И осознает ли "брэдкрамбер" вообще, как он влияет на другого человека", - объясняет Бакхаус. Ведь не каждый, кто ставит кому-то лайки или подает признаки жизни после долгого отсутствия, сразу становится "брэдкрамбером".

"Этот феномен известен давно. "На дискотеке люди тоже оглядываются по сторонам, чтобы посмотреть, кто еще есть вокруг. Лукаво улыбнуться, угостить напитком - такое было всегда. Но социальные сети, конечно, довели это явление до крайности, что может привести к большим проблемам. Так что это понятие хорошо известно в психологии", - говорит Бакхаус. По ее мнению, в большей степени "брэдкрамбингом" занимаются мужчины, но достоверных исследований или цифр на эту тему нет".

"Наиболее явный случай "брэдкрамбинга" - это когда человек намеренно оставляет комментарии, лайки или сообщения тому, кто к нему неравнодушен и он об этом знает. С помощью этих небольших знаков внимания, оказываемых через нерегулярные промежутки времени, человек поддерживает интерес к себе, при этом никогда полностью не исчезая с горизонта. Таким образом можно очень легко потешить собственное эго. "Зачастую такое поведение характерно для неудовлетворенных людей или людей, состоящих в несчастливых отношениях, людей с низкой самооценкой и/или нарциссическими чертами личности", - говорит Бакхаус".

"Однако чаще люди занимаются "брэдкрамбингом" неосознанно, говорит эксперт: "У каждого человека бывают нестабильные периоды, когда он хочет немного больше внимания и пишет то одному, то другому, чтобы самоутвердиться".

"Иногда, однако, адресат небольших знаков внимания интерпретирует их как сигналы влюбленности, которые таковыми не являются. "Если этот человек еще и психологически очень неустойчив, то такая тактика может привести даже к депрессии", - предупреждает Бакхаус. Особенно, когда ожидание следующего знака внимания выходит из-под контроля. (...) Здесь свою роль могут играть так называемые триггеры из детства. "Дети, пережившие развод родителей, часто зависят от внимания и симпатии со стороны отдельных людей. То есть "брэдкрамбинг" вызывает у них старые эмоции", - указывает Бакхаус".

"Тому, кто задумывается, не занимается ли он сам "брэдкрамбингом", нужно обратить внимание на свое общение, советует Бакхаус: "Важно понять, что движет вами, когда вы нажимаете кнопку "Мне нравится" или отправляете сообщение".

"В конечном итоге помочь в такой ситуации может только одно: понятное общение. Если жертва "брэдкрамбинга" надеется на отношения, ей нужно четко сказать об этом. Кто знает, может быть, другой человек будет благодарен за эту инициативу? Или же нужно установить границы и дать понять другому человеку, какие его поведение влияет на вас. Возможно, он даже не осознает последствия своего поведения для других", - говорит Бакхаус".