Как на самом деле выглядела сталинская стратегия "выжженной земли"

"Приказ Сталина 0428 от 17 ноября 1941 года предписывал тактику "выжженной земли", призванную лишить вермахт советских ресурсов. Однако немецкие правые экстремисты манипулировали его переводом", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Инструкция Ставки, "штаб-квартиры Верховного Главнокомандования" Красной Армии, была четкой: "Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог".

"В качестве обоснования в приказе 0428, изданном 17 ноября 1941 года, говорилось: "Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, испытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах". Поэтому советские войска, включая разрозненные части в тылу врага, должны были уничтожить все, что вермахт мог использовать в качестве укрытий. Каждый полк должен был сформировать для этой цели специальные "команды охотников" из 20-30 человек", - передает журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"Другими словами, Красная Армия должна была применять тактику "выжженной земли". Это старый, но оттого не менее жестокий подход: все, что могло быть полезным для врага, подлежало уничтожению. Этот безжалостный приказ соответствовал Иосифу Сталину, и действительно, на сохранившемся оригинале есть рукописные примечания, сделанные, по-видимому, самим диктатором", - отмечает издание.

"Военный историк Дмитрий Волкогонов, который способствовал критической переоценке сталинизма в эпоху Горбачева, рассуждал в 1989 году: "Возможно, что такие действия могли создавать большие неудобства оккупантам. Но для скольких советских людей их крыша была последним хрупким прибежищем, где они надеялись пережить лихолетье! (...)". Экс-коммунист (до того, как стать историком, он был генерал-полковником советской армии) констатировал: "Это решение - в духе Сталина. Он никогда не жалел людей. Никогда!".

"Это был один бесчеловечный приказ Сталина из многих - так что в сущности в нем не было ничего особенного. Всем известно, что советский диктатор отличался от Гитлера нюансами своих методов, но не их принципиальной ненавистью к человеку. Только самые закоренелые коммунисты до сих пор отрицают этот факт", - пишет Die Welt.

"Оба правителя оккупировали части других государств или даже целые государства. Гитлер - Судетскую область, Богемию и Моравию, Сталин - страны Прибалтики и часть Румынии. Оба начали войны без всякой причины - Гитлер против Польши, Дании и Норвегии, стран Бенилюкса и Советского Союза, Сталин против Финляндии. Оба несли ответственность за массовые преследования совершенно невинных людей, за страшные лагеря и массовые убийства", - говорится в статье.

"Тем не менее в 1990-х годах, спустя полвека после своего издания, приказ Ставки ВГК 0428 на удивление привлек к себе широкое внимание. Сначала, в 1989 году, этот приказ получил в западногерманском переводе биографии Волкогонова о Сталине броское название: "приказ о поджигателях".

"В 1995 году публицист Фриц Беккер, придерживавшийся правоэкстремистских взглядов, подхватил этот приказ и заявил в своей книге (...), что Волкогонов неполно процитировал оригинальный текст. (...) По словам Беккера, Волкогонов пропустил несколько предложений из приказа 0428. Он утверждал, что главное из них гласило: "Команды охотников" должны проводить эту операцию по уничтожению, будучи одетыми в форму немецкой армии и войск СС, взятой преимущественно из трофейных запасов. Это разожжет ненависть к фашистским оккупантам и облегчит вербовку партизан в тылу фашистов". Также "следует позаботиться о том, чтобы остались выжившие, которые могли бы рассказать о "немецких зверствах". В приказе якобы также говорилось: "Необходимо распространить среди населения информацию о том, что немцы поджигают деревни и города, чтобы покарать партизан".

"В качестве источника этой версии указывался документ, происхождение которого само по себе звучало правдоподобно. (...) Он находился в документах отдела "Иностранные армии Востока" Генерального штаба германской армии в папке II H 3/70. Эта папка была добыта армией США и доступна на катушке микрофильма 461 архивной серии 429 Национального архива в Колледж-Парке под Вашингтоном под номером Frame 6439568".

"Однако историкам Кристиану Хартманну и Юргену Заруски из Мюнхенского института современной истории эта информация показалась странной, поскольку, согласно логике Национального архива США, это был не стандартный шифр (он должен был называться "T-78, Roll 461"), а указание в соответствии с описью. Поэтому в конце 1990-х годов они отправились на поиски документа", - повествует Die Welt.

"И обнаружили нечто еще более удивительное: на упомянутой пленке никакого приказа 0428 не было. Упомянутая запись представляла собой рукописную пометку: "1. Инженерные отряды 2. Железнодорожные войска 3. Понтонные отряды 4. Прочие". Никаких упоминаний об этой версии приказа не было и в делах отдела "Иностранные армии Востока", который отвечал за разведку Красной Армии. При этом русский оригинал приказа 0428 уже был опубликован в трех немного отличающихся друг от друга вариантах".

"Зачем неизвестный фальсификатор (нет никаких указаний на то, что это мог быть, например, сам Фриц Беккер) манипулировал этим выдуманным абзацем в "приказе о поджигателях"? (...) Историки нашли ответ в том, что это мнимое доказательство использовали авторы правоэкстремистских взглядов. Очевидно, что их целью было найти "аргумент" в дискуссии о неоспоримых преступлениях вермахта. Фальсифицированный приказ был призван "поставить под сомнение, что зверства и военные преступления совершались немцами", писали Кристиан Хартманн и Юрген Заруски в 2000 году. (...) Тем не менее правоэкстремистские сайты продолжают распространять ложь о советских "командах охотников" в немецкой форме, и эта давно опровергнутая фальсификация все еще существует", - констатирует Die Welt.