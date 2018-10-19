Путин, осмелевший и менее изолированный, чем раньше, обещает переждать действия Запада

На встрече с участниками клуба "Валдай" президент Путин, "только что предложивший Египту кредит китайского размаха - 25 млрд долларов, держался необычно расслабленно и невоинственно", полагает журналист Bloomberg Марк Чэмпион.

"Отпуская шутки, обходясь без негодующих тирад в адрес Запада, которыми он пересыпал свои беседы с участниками "Валдая" в последние годы, Путин в этот четверг заявил, что по острым вопросам (от конфликтов на Украине и в Сирии до санкций США) Россия может позволить себе пережидать, пока обстоятельства не изменятся в ее пользу", - говорится в статье.

По словам Путина, отношения с Украиной могут улучшиться после выборов и смены правительства, с США - после промежуточных выборов нынешнего года или президентских 2020-го.

"Такая шутка есть старая (...) "Как вы расслабляетесь?" - сказал Путин, уверяя, что Россия не занимается повышением геополитического напряжения в мире. - Ответ: "Я не напрягаюсь".

"Рейтинг Путина, измеряемый соцопросами, снизился из-за ухудшения состояния экономики, а также из-за протестов против повышения пенсионного возраста. Так что его поведение в четверг, возможно, отражает браваду или даже определенную усталость после нескольких лет патовой ситуации с Западом", - говорится в статье.

На встрече с Путиным "не было энергии", сказал Иван Крастев, председатель Centre for Liberal Strategies (Болгария). "Одновременно, сказал он, была подспудная уверенность в себе, возможно, основанная на растущей поддержке со стороны Китая: "Теперь он не один", - пересказывает журналист.