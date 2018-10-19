Национальная судебная коллегия Испании оправдала 17 фигурантов "дела "Тройки", которых судили по подозрениям в сотрудничестве с российской мафии

"17 человек, которые в феврале оказались под судом по обвинениям в предполагаемом членстве в незаконной организации и отмывании денег в качестве советников и пособников одной из крупнейших в мире организаций русской мафии - "Тамбовско-Малышевской", оправданы Национальной судебной коллегией Испании", - сообщает El Mundo. "Третья секция Коллегии по уголовным делам считает, что связи с этой организацией, лидеры которой Геннадий Петров и Александр Малышев считаются главарями структуры и скрываются от испанского правосудия, не были доказаны", - поясняет журналистка Мариса Рекуэро, опираясь на решение суда, которое стало известно в четверг.

"В описании деяний, которое содержится в решении, судьи признают, что Петров и Малышев вместе с Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым - другими лидерами организации, тоже скрывающимися от испанского правосудия, - "знали друг друга и вели как в Испании, так и за границей предпринимательскую деятельность, создавали коммерческие фирмы и получали капиталы, происходившие с банковских счетов, открытых в разных странах", - говорится в статье.

Однако "не было доказано, что обвиняемые, которых мы судим, принадлежат к ним (т.е. к криминальным организациям. - Прим. авт.) или к какой-либо другой криминальной организации, которая занималась бы отмыванием средств, полученных при преступной деятельности этих двух (т.е. "Тамбовско-Малышевской" ОПГ. - Прим. авт.). Так полагает суд", говорится в статье.

"Не было также доказано, что лица, которых судят здесь, участвовали в деловых операциях и юридических актах, в которых их обвиняют", - извещает Коллегия по уголовным делам.

"Среди оправданных - Владислав Матусович Резник, в прошлом председатель Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Думы и член Национального банковского совета России. Прокуратура обвиняла его в том, что он совершал для преступной организации действия перед высокими инстанциями российского правительства. Судьи, которые его судили, считают, что "не было подтверждено", что Резник или его супруга Диана Гиндин - она тоже была среди обвиняемых и была оправдана - "получали в Испании" деньги, происходившие от преступных действий "Тамбовско-Малышевской" ОПГ "или управляли отсюда" этими деньгами", - говорится в статье.

"Не было подтверждено, что активы, купленные супружеской парой Резник-Гиндин у Геннадия Петрова, происходили от капитала, полученного от преступной деятельности, которую вели криминальные ассоциации "Тамбовская" и "Малышевская", - указал суд.

"Также не было доказано, что (Резник. - Прим. авт.) использовал свои связи с властями Российской Федерации или привилегированную информацию, чтобы принести выгоду Геннадию Петрову или любому из лиц, судимых в ходе этого процесса", - заключили судьи.