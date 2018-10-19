Трагедия в Керчи: всеобщее потрясение сменилось ядом взаимных обвинений

Стрельба и взрыв в политехническом колледже в Керчи шокировали людей как на Украине, так и в России. Миллионы людей в обеих странах выразили соболезнования родным и близким 20 погибших (в оригинале указано ошибочное число жертв стрелка - 21. - Прим. ред.) и пожелали скорейшего выздоровления 50 пострадавшим, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Политики различных рангов при этом не преминули воспользоваться трагедией в политических целях", - замечает автор публикации Кристоф Штраух.

Первым среди них стал в среду вечером, через несколько часов после произошедшего, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. В то время, когда многие еще исходили из того, что в колледже на аннексированном Россией полуострове Крым произошел теракт, политик свалил всю вину на Украину. "Все мы знаем, что все беды на крымской земле исходят от украинского руководства", - цитирует FAZ. Некоторые СМИ тут же подхватили эту версию - пока во второй половине дня следователи не заявили о том, что стрельбу предположительно устроил 18-летний учащийся колледжа, у которого, по всей видимости, не было политических мотивов.

Подобное могло произойти только потому, что Крым занят российскими агрессорами, заявила позже украинская сторона. "Я хочу подчеркнуть, что полная ответственность за произошедшее в Крыму лежит на государстве-агрессоре", - заявил в эфире украинского телевидения Борис Бабин, назначенный президентом Порошенко в 2017 году представителем президента в Крыму.

"Случился бы керченский кошмар без той атмосферы, которая царит в России и которую она принесла в мирный Крым?" - задается вопросом в своем Twitter глава украинского МИДа Павел Климкин.

Не остался в стороне от событий в Керчи и уехавший из России журналист Аркадий Бабченко. Несколько месяцев назад он участвовал в инсценировке собственного убийства с целью помочь украинским правоохранителям в раскрытии российских киллеров. Теперь он напомнил крымчанам, что еще несколько лет назад предостерегал от событий подобного рода. Террор, насилие, полицейская империя - "это ваша реальность. Привыкайте".

Выступая на дискуссионном форуме "Валдай" в Сочи, российский президент назвал "своего" виновного в трагедии. Это глобализация. Путин указал на то, что "все началось с известных трагических событий в школах США".

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают", - сказал российский президент. По его мнению, неправильные примеры молодежь сегодня черпает в первую очередь из интернета.

"Путину вряд ли понравилось бы то, что "примером" для студента из Керчи мог послужить он сам. В своих старых постах в русскоязычной социальной сети "ВКонтакте" молодой человек прославлял российского президента и пророссийских сепаратистов на востоке Украины", - пишет в заключение автор, отмечая, что последняя запись была сделана в 2014 году.