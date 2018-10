19 октября 2018 г. Эдвард Льюс | Financial Times Американская политика надломилась из-за России и Китая "В начале 1950-х политику США сотрясал вопрос: "Кто потерял Китай?" Сегодня стоит вопрос о том, кто потерял Америку", - пишет колумнист Financial Times Эдвард Льюс. Дух американской политики подтачивают Россия и Китай, считает автор статьи. Республиканцы бранят Китай, демократы - Россию. Вашингтон поглощен поиском виноватых, и в результате США теряют контроль над национальными интересами. Российская экономика составляет лишь малую долю китайской, это мелкая рыбешка в технологическом плане, но демократы считают Москву главной угрозой для Америки. "Они льстят Владимиру Путину, воображая, что американская политика - это податливая глина в его руках", - пишет Льюс. "Культура синофобии и русофобии теперь глубоко проникла в электоральную базу каждой из партий. Консервативные СМИ, такие как Fox News, регулярно публикуют материалы о китайских методах слежки и системе социального кредита. Левые тем временем одержимы кремлевскими фабриками хакеров и армиями ботов. Может ли эта неразбериха породить последовательную американскую внешнюю политику?" - отмечает автор статьи. "Америка безотчетно вступает в мир радикальной геополитической неопределенности. Ей срочно нужна доктрина, - пишет Льюис. - Трамп прав в одном: Китай представляет собой стратегическую угрозу более серьезную, чем Россия. Но он не знает, что с этим делать. Ввязавшись в борьбу с союзниками, такими как Канада и Япония, и выйдя из Транс-Тихоокеанского партнерства, Трамп отверг единственный подход, который мог сработать: многостороннее давление на Китай, чтобы тот подчинялся мировым правилам". Трамп оттолкнул также Индию, добавляет Льюс. На прошлой неделе она купила российские ракетные комплексы и привлекла Россию к строительству шести атомных реакторов. "В то время как Россия и Китай сближаются, а Индия уходит с американской орбиты, США замыкаются на себе. Вместо того чтобы искать консенсус в вопросе, как ориентироваться в многополярном мире, американская политика использует Китай и Россию как грушу для битья, чтобы свести внутренние счеты. Ответ на вопрос, кто потерял Америку, становится все более отчетливым: американская демократия потеряла себя сама", - заключает журналист. Источник: Financial Times