"До этого Россия отделывалась легко": экс-посол США в Германии считает возможным введение новых санкций

В интервью с журналистом немецкого издания Handelsblatt Моритцем Кохом экс-посол США в Германии Филип Мерфи говорит об обращении с российским правительством и наивности Трампа.

"Санкционная политика правительства Трампа беспокоит немецкие предприятия. Можете ли вы пообещать экономике, что обстановка разрядится, если демократы победят на выборах в Конгресс через три недели?" - спросил журналист.

"В целом да, но это еще не прогноз для каждой отдельной области санкций. Наша политическая система находится в смятении, это не хорошо для отношений между Германией и США. Если демократы завоюют, по крайней мере, одну палату Конгресса, все немного успокоится", - ответил Мерфи.

"Наверное, самое большое беспокойство вызывают у немецкой экономики санкции против России, которые готовятся в Конгрессе, - штрафные меры, которые поддерживаются и демократами", - заметил Кох.

"Это верно: в нашей партии широко распространено мнение о том, что Россия до этого отделывалась легко. Поэтому мы примем меры. Это включает в себя дипломатические инициативы, но, определенно, и санкции", - заявил собеседник издания.

"В частности, против германо-российского газопровода "Северный поток-2"?" - поинтересовался журналист.

"Здесь скажу только одно: будучи послом, я всегда напоминал моим немецким партнерам, что диверсификация импорта в энергетике необходима и в интересах безопасности. С другой стороны, я не могу упрекать министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в том, что ему пришлось посмеяться в ООН, когда Трамп предостерег Германию от "полной зависимости" от Москвы. Это было очень наивное суждение нашего президента", - считает Мерфи.

"Хайко Маас хочет укрепить стратегическую автономию Европы в качестве реакции на бесцеремонную политику Трампа", - отметил Кох.

"Я понимаю его мнение, но не разделяю его. Я глубоко убежден в том, что лучшее для Европы и США - это держаться вместе", - поделился дипломат.

Обращаясь к теме предстоящих выборов в Конгресс США, Мерфи подчеркнул, что это будет "жесткая борьба". "Несомненно, спор вокруг судьи Верховного суда Бретта Кавано укрепил позиции президента в некоторых частях страны. Прежде всего, белые мужчины консервативных взглядов теперь сильнее мотивированы. (...) К сожалению, Дональд Трамп блестяще понял, как использовать неуверенность многих американцев в своих целях, в первую очередь ощущение экономического упадка. (...) Хорошая новость заключается в том, что Трампа поддерживают около 40% избирателей, но, чтобы победить в выборах, обычно нужно 50%", - рассказал Мерфи.