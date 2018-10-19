Министр энергетики Британии противоречит сама себе, обосновывая необходимость фрекинга угрозой со стороны России

Министра энергетики Великобритании Клэр Перри обвинили в сбивчивости доводов в пользу фрекинга, передает корреспондент Independent Джош Габбатисс.

"Перри высказалась в поддержку этой спорной технологии по добыче ископаемых видов топлива. Она заявила, что добыча сланцевого газа необходима для обеспечения независимости страны от газа из России", - сообщает журналист. Однако прежде Перри утверждала, что Британия не зависит от российского газа.

"По официальным цифрам Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, менее 1% газовых поставок в Британию идет из России", - уточняет автор статьи.

Однако в интервью The Times Перри заявила, что экологи, желающие запретить фрекинг, оторваны от реальности в своих стремлениях полностью перейти на возобновляемые источники энергии. "На чем они будут готовить чай своим детям? Вероятно, на газе, и правда ли мы хотим зависеть от Путина в плане газоснабжения?" - сказала она.

В майской статье в The Sun Перри утверждала, что резервы в Северном море сокращаются и Британии нужно импортировать больше газа. "Хотя мы никоим образом не зависим от российского газа, что бы там русские ни хотели, чтобы вы думали", - писала она.

Дэниел Кэри-Доус из "Кампании в защиту сельской Англии" заявил: "Прибегать к российской угрозе, чтобы обосновать британские инвестиции во фрекинг вопреки пожеланиям местных сообществ и рекомендациям ведущих специалистов по климату, - это неконструктивная попытка отвлечь внимание от реальных насущных проблем".