Встреча клуба "Валдай" с Путиным прошла без огонька

В своем выступлении на ежегодном форуме "Валдай" Путин заявил о том, что причиной мировых бед является гегемония США, но ее закат создает возможности для России и ее друзей. "Осмелевший и менее изолированный", президент России пообещал "переждать действия Запада". С каждым годом заявления Путина становятся все более тревожащими, а от нынешней религиозной и апокалипсической риторики вообще дрожь по спине проходит, комментирует Mediapart. Bloomberg, напротив, утверждает, что Путин "держался необычно расслабленно и невоинственно", что может отражать его усталость от патовой ситуации с Западом.

"Президент России Владимир Путин, провозгласив конец однополярного мира, в котором доминируют США, проигнорировал ухудшение отношений с Западом и похвалил расцветающую дипломатическую дружбу с Азией и Ближним Востоком", - передает корреспондент Financial Times Генри Фой.

"В своем обширном выступлении на ежегодном форуме "Валдай" Путин раз за разом возвращался к мысли о том, что причиной многих мировых бед является гегемония США, но что ее закат создает возможности для России и ее друзей", - пишет журналист.

По словам Путина, Трамп слышит его аргументы и не так невосприимчив к советам, как полагают некоторые американские СМИ. Он добавил, что, по его мнению, американский лидер стремится восстановить хорошие отношения с Россией.

Впервые прокомментировав предполагаемое убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Стамбуле, Путин продемонстрировал поддержку в адрес королевства. Он заявил, что на данный момент не видит причин ухудшать теплые отношения с Эр-Риядом, и предположил, что США могут нести некоторую ответственность за его судьбу.

Путин также объявил о предоставлении Египту кредита на строительство АЭС и обрисовал планы передать военные технологии Пекину и разрешить китайским сельхозкомпаниям инвестировать в российский Дальний Восток, сообщает издание.

"Путин, осмелевший и менее изолированный, чем раньше, обещает переждать действия Запада" - констатирует в заголовке Bloomberg.

На встрече с участниками клуба "Валдай" президент Путин, "только что предложивший Египту кредит китайского размаха - 25 млрд долларов, держался необычно расслабленно и невоинственно", полагает журналист Марк Чэмпион.

"Отпуская шутки, обходясь без негодующих тирад в адрес Запада, которыми он пересыпал свои беседы с участниками "Валдая" в последние годы, Путин в этот четверг заявил, что по острым вопросам (от конфликтов на Украине и в Сирии до санкций США) Россия может позволить себе пережидать, пока обстоятельства не изменятся в ее пользу", - говорится в статье.

По словам Путина, отношения с Украиной могут улучшиться после выборов и смены правительства, с США - после промежуточных выборов нынешнего года или президентских 2020-го.

"Рейтинг Путина, измеряемый соцопросами, снизился из-за ухудшения состояния экономики, а также из-за протестов против повышения пенсионного возраста. Так что его поведение в четверг, возможно, отражает браваду или даже определенную усталость после нескольких лет патовой ситуации с Западом", - говорится в статье.

На встрече с Путиным "не было энергии", сказал Иван Крастев, председатель Centre for Liberal Strategies (Болгария). "Одновременно, сказал он, была подспудная уверенность в себе, возможно, основанная на растущей поддержке со стороны Китая: "Теперь он не один", - пересказывает журналист.

С каждым годом заявления Путина на заседаниях дискуссионного клуба "Валдай" становятся все более тревожащими. А от нынешнего вообще дрожь по спине проходит, пишет журналист французского издания Mediapart Рауль Оливье.

Путина спросили о возможности ядерной атаки против России, вот его ответ: "Наш агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют".

Незадолго до этого Путин выразил обеспокоенность тем, что иностранные державы ведут разработки биологического оружия, способного избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Внешний облик отравленных народов кардинальным образом изменится во втором и третьем поколении. Он напомнил разработчикам подобного оружия, что Россия, безусловно, тоже не будет отставать в данной сфере. Словом, он всех нас успокоил, иронизирует блогер.

"Религиозная и апокалипсическая риторика, генетическое определение народов, тоска по утрате расовой идентичности, милитаризм, сциентистский бред - кто бы мог подумать несколько лет назад, что глава огромного современного государства будет вести такие разговоры тридцать лет спустя после окончания холодной войны? И что они станут отражением столь же бредовых речей, произносимых по ту сторону Атлантики. Уже непонятно, кто именно, Трамп или Путин, первым открыл ящик Пандоры. Но он уже точно открыт", - считает автор статьи.

"Следует особо выделить религиозные акценты. Известно, что Путин пользуется православием, чтобы попытаться заполнить идеологическую пустоту своей власти и узаконить невероятные социальные и культурные регрессии, которым он подвергает свою страну. Но на этот раз, судя по всему, запах ладана окончательно затуманил его разум, и он сам начал верить в то, что рассказывает. К тому же ссылка на рай для мучеников куда сильнее напоминает исламистский обскурантизм его протеже Кадырова, чем христианство", - комментирует Оливье.

"Экономика переживает застой, социальное неравенство и недовольство усиливаются, коррупция процветает и наносит непоправимый ущерб возможности реформ, обезумевшая власть не видит иного выхода, кроме как пускаться во внешние авантюры. На данный момент эти бахвальства лишь словесные и воображаемые. Но до каких пор они останутся таковыми?" - задумывается журналист.